Haluk Levent üzerinden muhalifleri hedef alan Turgay Güler fena yakalandı!

İktidara yakın medya organlarından Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, Haluk Levent hakkındaki iddialar üzerinden muhalifleri hedef alan bir paylaşımda bulundu.

6 Şubat 2023 depremleri sürecinde "Alayı harekete geçmiş, devleti itibarsızlaştırmak için çırpınıyordu" diyen Güler'in de geçmişte Haluk Levent'ten övgüyle bahsettiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

TURGAY GÜLER FENA YAKALANDI!

Güler'in daha sonra sildiği bu paylaşım, bir diğer iktidara yakın isimlerden olan Furkan Bölükbaşı tarafından gündeme getirildi.

Bölükbaşı, Güler'in Levent üzerinden muhalifleri hedef aldığı paylaşımını alıntılayarak "Turgay Bey, bunları 11 Şubat’ta siz yazmıştınız. Neden sildiniz ve özür dileyecek misiniz?" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Bölükbaşı, söz konusu paylaşımda Güler'in deprem sürecinde Haluk Levent'in AHBAP Derneği'ni ziyaret ettiği ve ünlü şarkıcıyla çekilen fotoğrafının yer aldığı paylaşımın ekran görüntüsüne yer verdi.

Furkan Bölükbaşı'nın X paylaşımı

Güler'in, Levent gözaltına alındıktan sonra sildiği o paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"O gece söylediğimi bir kez daha tekrarlayayım. 'Enkazdan bir çakıl taşı kaldırandan Allah razı olsun' Sevgili Haluk Levent'in nazik davetine icabet ettim. Konuştuk.. Çalışmalarını anlattı. Canla başla çalışan gönüllüleri gördüm. Sonuç; her şey devletimiz, milletimiz için. AHBAP"