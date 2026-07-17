Haluk Levent ile Ahbap yöneticisinin bahis mesajları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen bahis içerikli WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.

Çelik, telefonuna Haluk Levent'i Hl5 olarak kaydetmiş olduğu görüldü.

Dosyada yer aldığı belirtilen yazışmalarda, çeşitli futbol karşılaşmalarına ilişkin bahis tahminleri ve kupon paylaşımlarının bulunduğu görüldü. Paylaşılan ekran görüntülerinde farklı maçlara yönelik bahis önerileri ile kupon görselleri yer aldı.

Çelik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Gözaltı kararı bulunan derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik, dün İstanbul'da bir noterde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise Alper Çelik'in mali hesap hareketlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Rapora göre, Çelik'in hesaplarında 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artan bir para hareketliliği tespit edildiği ve bu durumun 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü belirtildi.

MASAK incelemesine göre, Alper Çelik'in hesaplarına 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırıldığı, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekildiği kaydedildi.