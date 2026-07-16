Diplomattan katibe askerden öğretmene! Sanal kumar Türkiye'yi esir aldı

AHBAP Derneği soruşturmasında Şarkıcı Haluk Levent hakkındaki kumar iddialarının ardından yasa dışı bahis sorunu tekrar gündeme geldi. Kumar bağımlılığı öğretmenlerden askerlere, adliye çalışanlarından diplomatlara kadar geniş bir kesimi sürüklüyor.

Türkiye’de sanal kumar ve yasa dışı bahis, yalnızca milyarlarca liranın döndüğü suç ağlarının konusu olmaktan çıktı. Son aylarda ortaya çıkan dosyalar, bağımlılığın toplumun farklı kesimlerine yayıldığını gösterdi. Öğretmenlerin ve gazilerin yaşamına mal olan süreç, kamu görevlilerinin zimmet davalarından askeri personel hakkındaki 'intihar' açıklamalarına kadar uzandı.

Tartışmanın son halkası, Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma oldu. Derneğin başkanı Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal bahis oynandığını ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği söylendi. Levent, tutuklandı.

14 MİLYONA YAKIN KULLANICI TESPİT EDİLDİ

Sorunun ulaştığı boyutu gösteren en çarpıcı verilerden biri, Mayıs 2026’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda ortaya çıktı. Malta merkezli bir ödeme kuruluşuyla bağlantılı soruşturmada, 49 yasa dışı bahis sitesine ait sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı ve oyuncu kaydı bulundu.

Bu sayı, 13 milyon 800 bin farklı kişinin bahis oynadığı anlamına gelmiyor. Aynı kişiye ait birden fazla kayıt bulunma ihtimali var. İncelemelerde 3 milyon 173 bin kaydın kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bin kaydın ise telefon numarasıyla eşleştiği belirlendi.

Yeşilay’ın 2025 Türkiye Kumar Raporu da riskin özellikle gençler arasında büyüdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü. Yasa dışı bahis oynayanların çoğunlukla akıllı telefon kullandığı, 15-24 yaş grubunda yasa dışı bahsin diğer yaş gruplarına göre daha yaygın olduğu belirlendi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine kumar nedeniyle yapılan başvurular da hızla arttı. Başvuru sayısı 2022’de 3 bin 6 iken 2025’te 5 bin 748’e çıktı. Başvuranların büyük bölümünü 20-40 yaş arasındaki kişiler oluşturdu.

DİPLOMAT KONSOLOSLUK PARASINI KUMARDA YEDİ

Son dönemde ortaya çıkan olaylar, bağımlılığın kamu kurumlarına kadar girdiğini gösterdi. Musul Başkonsolosluğu'nda görev yapan eski ataşe yardımcısı Ö.Y. hakkında, konsolosluk kasasından yaklaşık 180 bin dolar aldığı iddiasıyla dava açıldı. Ö.Y, soruşturmadaki ifadesinde parayı sanal bahiste kaybettiğini söyledi. Hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

KATİP KUMARA DÜŞTÜ ADLİYE KASASINI BOŞALTTI

Konya’nın Kulu ilçesinde adliye kâtibi olarak görev yapan Ayşe Selvi ise icra ve adli emanet hesaplarından yaklaşık 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirmekle suçlandı. Selvi, mahkemede paraları bahis oynamak amacıyla kullandığını kabul etti.

BU KATİP DE KUMAR BORCU İÇİN SİLAH ÇALDI

Adalar Adliyesindeki emanet deposundan silahların kaybolmasıyla başlayan başka bir davada ise zabıt kâtibi Utku Erkek, sanal bahis nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon lira borca girdiğini anlattı. Erkek, emanet deposundan iki silah aldığını kabul etti ve zincirleme zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.

ŞAHSİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKTI KAMUYA ULAŞTI

Bu örneklerde ortak bir tablo ortaya çıktı. Kişiler, bahis kayıplarını kapatabilmek veya yeniden kazanabilmek amacıyla kendilerine emanet edilen kamu kaynaklarına yöneldi. Bağımlılık yalnızca kişisel borç yaratmadı; kamu güvenliğini ve kaynaklarını da etkiledi.

TSK'DAKİ İNTİHARLARDA KUMAR GÖLGESİ

Sanal kumarın güvenlik personeli arasındaki etkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kasım 2025’te TSK’de yaşanan bazı intihar olaylarında sanal kumarın etkili olabileceğini söyledi.

Güler, ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan her olay hakkında adli ve idari soruşturma açıldığını belirterek, “Bu son intiharların sebepleri bunlar olabilir” dedi.

BİR ÖĞRETMEN VE BİR GAZİ CANINA KIYMIŞTI...

Sanal kumarın en ağır sonucu ise yaşamını kaybeden insanların hikâyelerinde görüldü. Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, ailesine ait mal varlığını ve yüksek miktarda parayı sanal kumarda kaybettiğini anlattığı bir video yayımladıktan sonra yaşamına son verdi.

Kayseri’de 2016’daki bombalı saldırıda bir bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal da Ocak 2026’da yaşamına son verdi. Çatal, geride bıraktığı videoda kumara “bir seferden bir şey olmaz” düşüncesiyle başladığını, zamanla bağımlı hâle geldiğini ve borçları nedeniyle ailesiyle ilişkisinin bozulduğunu anlattı.

Ortaya çıkan tablo, sanal kumarın belirli bir meslek, gelir veya eğitim grubuyla sınırlı olmadığını gösterdi.

Öğretmen, asker, polis, diplomat, adliye çalışanı ya da tanınmış bir sanatçı olmak riski ortadan kaldırmıyor.

Akıllı telefonlardan birkaç saniye içinde ulaşılabilen bahis sistemleri, borçlanmayı ve kaybedilen parayı geri kazanma arzusunu sürekli besliyor.

Peş peşe düzenlenen operasyonlar yasa dışı bahis ağlarının mali ve teknik yapısını ortaya çıkarırken, bağımlılığın yol açtığı toplumsal yıkım giderek daha görünür hâle geliyor.