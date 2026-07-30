Haluk Levent için "kara kutudur" diyerek uyardı: Herkes hazır olsun müzik dünyası sarsılacak

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma devam ederken, Haluk Levent'i müzik sektörüne kazandırdığını belirten besteci ve aranjör Yıldıray Gürgen, Levent ve kardeşi Berkant Acil hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Gürgen, Haluk Levent'in geçmişte kumar borçlarının ödendiğini öne sürerken, müzik sektörünü etkileyecek yeni gelişmeler yaşanacağını savundu.

HALUK LEVENT İÇİN "KARA KUTUDUR" DİYEREK UYARDI

Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Yıldıray Gürgen, Haluk Levent ile 1992 yılında tanıştığını belirterek, ilk dönemlerde sokak çocuklarına yardım etmesinden etkilendiğini söyledi.

Levent'i ikinci albümü için Prestij Müzik'e götürdüğünü anlatan Gürgen, sanatçının o dönemde mafya tarafından tehdit edildiğini söylediğini öne sürerek, albümün kısa sürede tamamlandığını ifade etti.

Gürgen, Haluk Levent'in ilk albümünün ardından değişmeye başladığını iddia ederek, ikinci albüm döneminde kumar oynadığını öğrendiğini ve Prestij Müzik yöneticilerinin birçok borcunu ödediğini savundu.

Mahsun Kırmızıgül ile "Prestij Meselesi" filmi nedeniyle aralarının bozulduğunu dile getiren Gürgen, Kırmızıgül'ün de Levent'in kumar alışkanlığını bildiğini öne sürdü.

Levent'in 1997 yılında karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girdiğini hatırlatan Gürgen, sanatçının cezaevindeyken de kumar oynadığını iddia ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Haluk'la ilgili ortaya çıkanlar buzdağının görünen yüzü. Daha çok bombalar patlayacak. Haluk Levent müzik dünyasının Susurluk'udur. Haluk kara kutu, büyük bir kara delik."

"HERKES HAZIR OLSUN MÜZİK DÜNYASI SARSILACAK"

Yıldıray Gürgen, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında da dikkat çeken iddialarda bulundu.

Berkant Acil'in sahte fatura düzenleyerek birçok kişiyi kurtardığını öne süren Gürgen, bu sürecin yalnızca Haluk Levent ile sınırlı kalmayacağını iddia etti.

Maliyenin konuyla ilgili yeni adımlar atacağını savunan Gürgen, sanatçılar ve müzik sektöründeki isimlerin de hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Ne zaman bir fatura sıkıntısı olursa Berkant'ı çağırıyorlardı. Berkant'ın meselesi Haluk'la da kalmayacak. Sahte fatura düzenleyerek, birçok insanı kurtardı. Şimdi bana göre sanatçılar ve şarkıcılar da hazır olsun. Çünkü maliye bunların peşine düşecektir. Bence yakında müzik sektörü de sarsılacak. Bu adam en üst düzeyde cezalansın isterim" ifadelerini kullandı.