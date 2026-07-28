Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur sorusu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülensoruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Tanık sıfatıyla ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrılan ünlü şarkıcının ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la ilişkileri, deprem dönemindeki yardım faaliyetleri, AHBAP Derneğine yaptığı bağışlar ve katıldığı yardım konserleri soruldu.

Ergen, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la 6 Şubat depremlerinden önce herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesi ile görüştüm. Bunun dışında kendisi ile herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır. Oğuzhan Uğur ile deprem süreci sonrasında kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programın konuğu olarak görüştüm. Kendisiyle bunun dışında herhangi bir tanışıklığım veya samimiyetim bulunmamaktadır."

Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin kurucusu ve başkanı olan Ergen, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini anlattı. Deprem sürecinde AFAD, Kızılay gibi devlet kurumları ile AHBAP Derneği'ne kendi kişisel hesabından çeşitli miktarlarda para gönderdiğini belirtti.

"AHBAP DERNEĞİ'NE ÖZEL OLARAK BİR YÖNLENDİRMEM OLMADI"

Ünlü şarkıcı, "AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ilinde yaklaşık bir buçuk ay kadar kaldım. Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek/belirtmek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. AHBAP Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum." dedi.

"GEREKLİ BAŞVURULARI VE UYARILARI YAPARDIM"

AHBAP Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Gülben Ergen, "Haluk Levent ile tanışıklığım ve samimiyetim bulunmaması sebebiyle toplanan yardımları amacı dışında kullanacağı ya da kullanabileceği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değildim. Bu hususlar hakkında bilgi sahibi olsaydım bunun sorumluları hakkında gerekli başvuruları ve uyarıları yapardım." dedi.

"KENDİMİ VİCDANEN RAHATSIZ VE MAĞDUR HİSSEDİYORUM"

Deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadığını belirten ünlü şarkıcı, "Kendi yöneticiliğini ve kuruculuğunu yaptığım derneğin de devlet kurumları ile ilişkisi bellidir. Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikayet hakkımı da saklı tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Gülben Ergen, Haluk Levent’le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını söyledi. Konserden elde edilen gelirlerin Gazze’ye yardım amacıyla gönderilmesinin planlandığını belirten Ergen, toplanan paraların daha sonra nereye ve nasıl aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını açıkladı.

"TOPLANAN YARDIMLARIN AKIBETİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcı ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Haluk Levent ile deprem sürecinden sonra yapılan konserlerin Haluk Levent'in popülaritesini arttırdığını düşünmüyorum. Kendisi yapmış olduğu iş ve kampanyalar sayesinde zaten tanınırdı. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbeti ile ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim.

Ben bir takım kamuoyuna mal olmuş insanların canlı yayınlarda deprem bölgesine telefon ile ya da canlı yayın sureti ile bağış toplama kampanyasına dahil olmadım. Dahil olmuş olsaydım bu hususta bir özür beyan edebilirdim ancak şuan yaptığım yardımlar sebebiyle üzgün ve mağdurum. Benim AHBAP Derneği ve Haluk Levent'in topladığı yardımlar hususunda söyleyecek başka bir şeyim yoktur.

Biraz önce ifademde belirttiğim konserde Gazze Yardım konseriydi. Bunun da deprem sürecinde yapılan yardım kampanyası ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Benim anlattıklarım ve yaşadıklarım dikkate alındığında AHBAP Derneği ve Haluk Levent'in yardım kampanyasına herhangi bir dahilim bulunmamaktadır. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."