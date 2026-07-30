Hüseyin Başaran dahil 12 kişi adliyede! AHBAP soruşturmasında yeni gelişme

Ahbap Derneği için toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında İş İnsanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 12 kişi adliyeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 27 Temmuz’da düzenlenmişti.

SORUŞTURMA 4 BAŞLIKTA YÜRÜTÜLÜYOR

Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler hakkındaki işlemler dört ana başlık altında yürütülüyor.

Soruşturmanın ilk bölümünde, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı için anlaşma yaptığı şirketler incelendi. Bu şirketlere bağışlardan yüksek miktarda para aktarıldığı ancak taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı iddia edildi.

Şirketlerin yetkilileri hakkında “konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler” kapsamında soruşturma başlatıldı.

TAŞINMAZLAR LEVENT'İN ASİSTANINA DEVRİLDİ

Soruşturmanın bir diğer bölümünde, bazı şirketler ve kişiler tarafından Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya’ya art arda taşınmaz devredildiği belirlendi.

Başaran Holding AŞ’nin 22, Power İnşaat AŞ’nin 10, Koçsu Yapı AŞ’nin 17, Orhan İnan’ın ise 10 taşınmazı Kaya’ya devrettiği tespit edildi.

Bu işlemler nedeniyle aralarında Başaran Holding AŞ’nin sahibi Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

DERNEĞİN ÇEKLERİ DOSYADA

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçleri de soruşturma dosyasına girdi.

Çeklerin son cirantaları olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmanın son bölümünde ise Haluk Levent ile bazı kişiler arasındaki mali ve ticari ilişkiler incelendi.

Haluk Levent ile ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Temmuz’da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.