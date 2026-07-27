Seda Sayan'dan Haluk Levent açıklaması: Ben öngörüsü yüksek bir kadınım

Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında son dönemde kamuoyunda yaşanan tartışmalar sürerken, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Seda Sayan oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sayan, kahkahalar atıp bugüne kadar Haluk Levent'e hiç bağış yapmadığını belirterek, "Ben öngörüsü yüksek bir kadın olduğum için nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim." dedi.

AHBAP DERNEĞİ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği, son haftalarda deprem bağışları ve derneğin mali süreçlerine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialar nedeniyle tartışmaların odağında yer aldı.

SEDA SAYAN: BEN BAĞIŞ YAPMADIM ARKADAŞLAR, ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK BİR KADINIM

Gündemdeki tartışmalar devam ederken sanatçı Seda Sayan da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2.Sayfa muhabirlerine konuşan Seda Sayan, bugüne kadar Haluk Levent'e hiç bağış yapmadığını belirtti. "Ben bağış yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadın olduğum için nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim." diyen Sayan, bağışlarını her zaman resmi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Seda Sayan açıklamasında, "Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için her zaman bağışımı Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım." ifadelerini kullandı.