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Halk TV Türkiye Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! Kadınların gizli görüntülerini satan şüpheli tutuklandı

Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! Kadınların gizli görüntülerini satan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin gizli görüntülerini çekerek Telegram üzerinden sattığı tespit edilen bir şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamayla birlikte yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

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Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! Kadınların gizli görüntülerini satan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde patlak veren skandalla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Kadın müşterilerin güzellik merkezinde çekilen gizli görüntülerini Telegram üzerinden pazarlayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜZELLİK MERKEZİNDE GİZLİ KAMERA SKANDALI

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde müşterilerin epilasyon işlemi sırasında gizlice kayda alındığı ve bu görüntülerin "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı üzerinden ücret karşılığında üçüncü şahısların erişimine sunulduğu tespit edildi.

Skandalın patlak vermesinin ardından harekete geçen ekiplerce soruşturmanın ilk aşamasında güzellik merkezinin işletmecisi F.Ö. ile iş yerine gizli kamera düzeneğini kuran E.S.C. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler söz konusu görüntülerin pazarlandığı Telegram hesabının yöneticisinin de peşine düştü. Kimliği tespit edilen hesap yöneticisi, ekiplerce yürütülen operasyonla gözaltına alındı.

Bakırköy'deki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Kadınların epilasyon görüntülerini kaydedip satmışlarBakırköy'deki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Kadınların epilasyon görüntülerini kaydedip satmışlar

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli; "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! Kadınların gizli görüntülerini satan şüpheli tutuklandı - Resim : 2

İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3'e yükselirken Sağlık Bakanlığı, söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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