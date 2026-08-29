Bakırköy'deki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Kadınların epilasyon görüntülerini kaydedip satmışlar

Bakırköy’de bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kayda alınıp sosyal medya üzerinden para karşılığında izletildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

14 BİN VİDEONUN YAYIMLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)