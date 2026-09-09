Güzellik merkezi skandalı hiçbir şeymiş! 80 bin gizli çekim videosu ele geçirildi

İstanbul Bakırköy’deki bir güzellik merkezinde patlak veren gizli kamera skandalının boyutu büyüyor. Görüntüleri internette sattıkları öne sürülen şüphelilerin elinde, farklı mekânlarda yasa dışı yollarla kaydedilmiş 80 binden fazla video bulunduğu belirlendi.

İstanbul Bakırköy’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde müşterilere ait gizli görüntülerin sosyal medyada satıldığı iddiasına ilişkin soruşturma genişletildi.

NTV'den Sinan Kunter’in haberine göre, görüntüleri para karşılığında pazarladığı öne sürülen şüphelilerin elinde 80 binden fazla gizli kamera kaydı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN MESAJLARI DOSYADA

A.Ç. ve D.D. isimli şüpheliler arasındaki yazışmalar da soruşturma dosyasına delil olarak girdi. Mesajlarda taraflardan birinin, “Grubun hepsi Türk içerik. Daha neler var bende oraya atmadığım” ifadelerini kullandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER 20 AYRI KATEGORİDE SUNULMUŞ

Savcılığın incelemesinde kayıtların yalnızca güzellik merkezindeki görüntülerden oluşmadığı belirlendi. Videoların Telegram ve X’teki kanallarda para karşılığında izletildiği tespit edildi.

Görüntülerin “otobüs”, “AVM”, “etek altı” ve “IP CAM” gibi ifadeler kullanılarak 20 ayrı kategori altında sunulduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Skandal, ağustos ayında Bakırköy’deki güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedildiği iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın ilk aşamasında işletme sahibi ile kameraları yerleştirdiği öne sürülen teknisyen tutuklanmıştı.

Görüntüleri sattıkları iddia edilen iki şüpheli daha sonraki operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinde, evlerdeki kablosuz kameralara da izinsiz erişildiğini anlattıkları belirtilmişti.