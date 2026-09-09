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Halk TV Türkiye Beşiktaş'ta skandal! Kafe çalışanı tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Beşiktaş'ta skandal! Kafe çalışanı tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Beşiktaş’taki bir kafenin ortak tuvaletinde kayıt yapan cep telefonu bulundu. Yaklaşık 22 dakikalık görüntünün tespit edildiği telefonun sahibi olan kafe çalışanı gözaltına alındı.

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Beşiktaş'ta skandal! Kafe çalışanı tuvalete gizli kamera yerleştirdi

İstanbul Beşiktaş’taki bir kafenin ortak tuvaletinin tavanında kayıt yapan cep telefonu bulundu. Yaklaşık 22 dakikalık görüntünün tespit edildiği telefonun sahibi olan kafe çalışanı gözaltına alındı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir kafenin tuvaletine cep telefonu yerleştirerek müşterileri kaydettiği öne sürülen çalışan gözaltına alındı.

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KAFE SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Gazeteci Çağdaş Evren Çelik'in haberine göre; işletme sahibi, ortak kullanılan tuvaletin tavanında bir cep telefonu fark etti. Telefonu kontrol eden işletme sahibi, cihazın video kaydı yaptığını belirleyerek polise haber verdi.

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22 DAKİKALIK KAYIT ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, telefonun kafe çalışanlarından birine ait olduğunu tespit etti. Cihazdaki ilk incelemede yaklaşık 22 dakikalık görüntü bulundu.

Polis, şüphelinin daha önce de benzer şekilde kayıt yapıp yapmadığını araştırıyor. Gözaltına alınan çalışan hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kafe Beşiktaş
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