Güzellik merkezine konan gizli kamera buymuş! Düzeneğin içini polis açtı

Bakırköy'de faaliyet gösteren Fatma Özçalışkan Güzellik Merkezi'ne giden kadınların gizlice kayıtlarının alındığı ortaya çıkmasının ardından tutuklu sayısı yükseldi. Kadınların epilasyon görüntüleri dahil birçok özel anını kaydedenlerin, kayıtları sattıkları Telegram kanalları ortaya çıktı. Gözaltına alınan kanalların sahibi 30 yaşındaki Abdullah Çatalbaş tutuklandı. İddiaya göre 15 bin mahrem görüntü var. Şahısların, kurduğu düzenek de ortaya çıktı.

Düzeneği bir ses sistemi veya sensör cihazı kılıfında olduğu görüldü. İçini açan polis ekipleri yerleştiren kamerayı buldu.

Bakırköy’deki bir güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kamerayla kaydedilerek internette satıldığı ortaya çıktı. Görüntülerin, merkezi işleten şüphelilerle koordineli şekilde sızdırıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, görüntülerin yayımlandığı sosyal medya ağlarının yöneticisi ve ana tedarikçisi olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Abdullah Çatalbaş gözaltına alındı. Çatalbaş, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

İşletme sahibi Fatma Özçalışkan ile kamera sistemini kurduğu belirtilen Emrah Selim Cansever de daha önce tutuklanmıştı.

50 BİN LİRA GELİR ELDE EDİYORMUŞ

Tasarımcı olduğunu ve aylık 50 bin lira gelir elde ettiğini söyleyen Çatalbaş, söz konusu kanalların kendisine ait olmadığını savundu.

Çatalbaş ifadesinde, "Secret +18 ve belirtilen kanalların sadece reklamını yapıyorum.Reklamını yaptığım kişiler tek seferde 10 bin video gönderiyorlardı ancak hiçbirine bakmadım. Videoların nereden geldiğini, isim ve IBAN bilgilerini polisle paylaştım. Ben suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

BU HESAPLARI YÖNETİP GİZLİ KAYITLARI YAYMIŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı raporda, binlerce kadına ait mahrem görüntülerin satıldığı "Secret TV +18" ve "@gizliiadmi" adlı Telegram kanallarının Çatalbaş tarafından yönetildiği belirtildi.

Görüntülerin pazarlandığı "Türk Paylaşım Merkezi" ve "Hot Celebreties" isimli X hesaplarının da şüpheli tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği, dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürmesini ve delillerin karartılma ihtimalini dikkate alarak Çatalbaş’ın tutuklanmasına karar verdi.

Çatalbaş; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak", "Müstehcen Yayınları Satmak/ Kiralamak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.