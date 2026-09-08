Çay bahçesinin tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu

Manisa, Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde, uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Polis, düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İşletmeci, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme görevlileri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İncelemede, alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarabildiği belirlenen bir kamera düzeneği bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan düzenekle ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.