Etek altı tacizcisini kadınlar ifşa etti! Ankara'nın en gözde caddesindeki eczanede yaşanmış

Ankara’da bir erkek eczacının, kadın müşterisinin eteğinin altından fotoğraf çektiği ortaya çıktı. Eczacının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kadınlar, eczaneye “Burada tacizci var” yazılı afiş astı. Eczanenin, Ankara’nın en gözde noktalarından Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunduğu öğrenildi. Tunalı Hilmi Caddesi, başkentin sosyoekonomik düzeyi yüksek ve suç oranı düşük bölgelerinden biri olarak biliniyor.

NELER OLMUŞTU?

Çankaya’daki eczaneye giden kadın, bacağına bir şey değdiğini hissederek eczacıdan şüphelenmişti. “Cüzdanımı unuttum” diyerek eczaneye dönen kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemişti. Görüntülerde eczacının telefonunu iki kez kadının eteğinin altına yönelttiği görülmüştü.

Eczacı erkek, olayın polise bildirilmemesi için kadına yalvarmıştı. İş yerinde bulunan eczacı eşi de görüntülere tepki göstererek eşinden itiraf etmesini istemişti. Fotoğrafların polis gelmeden önce silindiği belirtilirken güvenlik kamerası kayıtları delil olarak kabul edilmişti. Gözaltına alınan eczacı, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.