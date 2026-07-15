Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın oğlu gelini ve kardeşi serbest bırakıldı

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

BAŞKAN GÜNAY'IN AİLESİ SERBEST

Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan kişiler arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu A.O.G., gelini İ.K.G. ve kardeşi H.B. de bulunuyor. Mahkeme, kişiler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, tutuklama talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 Haziran'da İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın, belediyedeki görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu ve toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine genişlediği bildirilmişti.