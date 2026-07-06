Son dakika | Seferihisar Belediyesi'ndeki seçimleri CHP'nin adayı kazandı
Son dakika haberi... Seçilmiş Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması meclisi yeni seçime zorladı. Yapılan seçimin ardından CHP adayı Fuat Gümüş Seferihisar Belediyesi'nin Başkanvekili seçildi.
Seçilmiş Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan başkanlık koltuğunun yeni sahibi, belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle belli oldu. CHP Grubu'nun ön seçimle belirlediği adayı Fuat Gümüş, meclisteki oylamada ilk turda 17 oy alarak nitelikli çoğunluğu sağladı ve Seferihisar'ın yeni belediye başkanvekili görevini devraldı.
Seçilmiş başkanın yargı süreci nedeniyle koltuğunu devretmek zorunda kaldığı bu zorunlu görev değişiminin ardından kürsüye çıkan Gümüş, yeni dönemi "Ortak akıl ve şeffaf yönetim" sözüyle başlattı.
"ŞEFFAF YÖNETİM VE ORTAK AKILLA DEVAM EDECEĞİZ"
Yeni Başkanvekili Fuat Gümüş, kürsüdeki ilk konuşmasında sürecin hukuki boyutuna ve yaşanan tutuklama sürecine dikkat çekti. Gümüş, adaylık sürecini açıklarken, "Belediye başkanımız Sayın İsmail Yetişkin'in aramızda olmaması sebebiyle şu anda tutukluğuna bağlı soruşturma geçirmesinden mütevellit, 5393 sayılı Belediye Kanununun madde 45'ine istinaden İçişleri Bakanlığının ve Valiliğin talimatıyla Kaymakamlığımızın da bize tebliği sonrası yapmış olduğumuz başkan vekilliği seçimine ben çıktım arkadaşlarımızın teveccühüyle" ifadelerini kullandı.
ŞEFFAF YÖNETİM VE İŞBİRLİĞİ SÖZÜ
Konuşmasının devamında Gümüş, görev süresi boyunca izleyeceği yönetim anlayışını açıkladı. Kendisini destekleyen üyelere seslenen Gümüş, "Burada bulunan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu görevde bulunduğum süre zarfında ortak akılla ve işbirliğiyle ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.
MECLİSTE TEŞEKKÜR
Konuşmasının sonunda destek veren herkese minnetini dile getiren Gümüş, "Burada bulunan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.
BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ CHP'NİN ADAYI GÜMÜŞ KAZANDI
Seferihisar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama sonrasında sandık görevlileri oyları yüksek sesle tek tek sayarak kayda geçirdi. Görevliler, sandıktan toplam 23 adet zarf çıktığını tespit etti ve bu oyların isim dökümünü meclis üyelerinin önünde tamamladı.
RESMİ SONUÇLAR MECLİSE DUYURULDU
Sayım işleminin ardından yetkililer, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereği gizli oylama sonuçlarını meclise ilan etti. Açıklanan resmi rakamlara göre meclis üyelerinden Fuat Gümüş 17 oy, Çağatay Rasim Çağır 1 oy ve Ümit Cingöz 1 oy aldı. Görevliler; sandıktan 4 adet boş oy çıktığını, 19 oyun geçerli sayıldığını ve geçersiz oy bulunmadığını raporladı.
FUAT GÜMÜŞ SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ
Oylama dökümünün netleşmesiyle birlikte divan heyeti, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre birinci tur oylamada nitelikli çoğunluk oyu alan meclis üyesi Fuat Gümüş'ün yeni başkanvekili olduğunu resmen duyurdu. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından meclis salonunda meclis üyelerinin alkışları duyuldu.
OYLAMA SONA ERDİ
Oy verme işlemi sona erdi, oy sayım işlemine geçildi.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Oy verme süreci ve yasal kuralların meclis üyelerine hatırlatılmasının ardından, oylamada kullanılacak zarflar mühürlenerek hazır hale getirildi. Seçim divanı, sandığın bağlanmasının ardından oylama yönteminin detaylarını meclise duyurdu. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte oylama başladı.