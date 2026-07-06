Son dakika | Seferihisar Belediyesi'ndeki seçimleri CHP'nin adayı kazandı

Yeni Başkanvekili Fuat Gümüş, kürsüdeki ilk konuşmasında sürecin hukuki boyutuna ve yaşanan tutuklama sürecine dikkat çekti. Gümüş, adaylık sürecini açıklarken, "Belediye başkanımız Sayın İsmail Yetişkin'in aramızda olmaması sebebiyle şu anda tutukluğuna bağlı soruşturma geçirmesinden mütevellit, 5393 sayılı Belediye Kanununun madde 45'ine istinaden İçişleri Bakanlığının ve Valiliğin talimatıyla Kaymakamlığımızın da bize tebliği sonrası yapmış olduğumuz başkan vekilliği seçimine ben çıktım arkadaşlarımızın teveccühüyle" ifadelerini kullandı.

ŞEFFAF YÖNETİM VE İŞBİRLİĞİ SÖZÜ

Konuşmasının devamında Gümüş, görev süresi boyunca izleyeceği yönetim anlayışını açıkladı. Kendisini destekleyen üyelere seslenen Gümüş, "Burada bulunan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu görevde bulunduğum süre zarfında ortak akılla ve işbirliğiyle ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

MECLİSTE TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda destek veren herkese minnetini dile getiren Gümüş, "Burada bulunan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.