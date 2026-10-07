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Halk TV Türkiye Güneşe aldanmayın! AKOM "dikkat" diyerek duyurdu: Hava üşütecek

Güneşe aldanmayın! AKOM "dikkat" diyerek duyurdu: Hava üşütecek

AKOM, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 21-23°C aralığında seyredeceğini, ancak akşam ve gece saatlerinde 15°C’nin altına gerileyerek üşütebileceğini bildirdi.

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Güneşe aldanmayın! AKOM "dikkat" diyerek duyurdu: Hava üşütecek

Sonbahar güneşinin yüzünü gösterdiği İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken, AKOM gün içerisinde 22 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıklarının akşam ve gece saatlerinde 15 derecenin altına düşerek üşüteceği konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan rapora göre, şehirde önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken, çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü İstanbul’da sabah saatlerinde 15°C civarında seyreden sıcaklığın, öğle saatlerinde 22°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C’ye, gece ise 14°C’ye kadar düşecek.

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GECE VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

AKOM, gün içerisinde sıcaklıkların 21-23°C aralığında seyredeceğini, ancak akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 15°C'nin altına gerileyerek üşütebileceğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Güneşe aldanmayın! AKOM "dikkat" diyerek duyurdu: Hava üşütecek - Resim : 2

İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken sıcaklık değerleri şu şekilde:

Perşembe (08.10.2026): Parçalı bulutlu (Min: 15°C / Max: 20°C)

Cuma (09.10.2026): Az bulutlu ve açık (Min: 17°C / Max: 23°C)

Cumartesi (10.10.2026): Parçalı ve az bulutlu (Min: 17°C / Max: 25°C)

Pazar (11.10.2026): Parçalı bulutlu (Min: 16°C / Max: 24°C)

Pazartesi (12.10.2026): Parçalı ve az bulutlu (Min: 16°C / Max: 23°C)

Salı (13.10.2026): Parçalı bulutlu (Min: 17°C / Max: 25°C)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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