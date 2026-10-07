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Halk TV Türkiye Karadeniz'den yurda girip Akdeniz'e bir hat çizecek: Meteoroloji yağmur için saat verdi

Karadeniz'den yurda girip Akdeniz'e bir hat çizecek: Meteoroloji yağmur için saat verdi

Meteorolojinin günlük raporu yayımlandı. Rapora göre sabah saatlerinde Karadeniz'de başlayan yağışlı hava öğle saatlerinde Akdeniz'e kadar kesintisiz bir hat çizerek yağmur bırakacak.

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Karadeniz'den yurda girip Akdeniz'e bir hat çizecek: Meteoroloji yağmur için saat verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin haritalarına göre Türkiye'nin kuzey ve güneydoğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Sabah saatlerinde özellikle Karadeniz'in doğusunda görülen yağışların gün içinde güneye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Karadeniz'den yurda girip Akdeniz'e bir hat çizecek: Meteoroloji yağmur için saat verdi - Resim : 1

YAĞIŞLI HAVA ÖĞLE SAATLERİNDE GENİŞLEYECEK

Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz çevresinde görülen yağışların, öğle saatlerine doğru Doğu Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir hat boyunca etkili olması bekleniyor. Haritalarda yağışların özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz çevrelerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Karadeniz'den yurda girip Akdeniz'e bir hat çizecek: Meteoroloji yağmur için saat verdi - Resim : 2

Öğle saatlerinde yağışlı alanın Doğu Akdeniz'e kadar uzanması beklenirken, Antalya'nın doğu ve batı kıyıları ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Karadeniz'den yurda girip Akdeniz'e bir hat çizecek: Meteoroloji yağmur için saat verdi - Resim : 3

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞLAR AZALACAK

Meteoroloji haritasına göre akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisi büyük ölçüde azalacak. Yağışların daha çok Doğu Akdeniz'in bazı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda görülmesi bekleniyor.

Karadeniz'den yurda girip Akdeniz'e bir hat çizecek: Meteoroloji yağmur için saat verdi - Resim : 4

Gece saatlerine gelindiğinde ise yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yağışların etkisi daha sınırlı alanlarda devam edecek.

METEOROLOJİ'DEN GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması tahmin ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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