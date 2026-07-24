Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar: Bilişim şirketi sahibi tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolmasının ardından SIM kartında işlem yapıldığı iddiasıyla tutuklanan eski polis Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Aca, çıkarıldığı mahkemece "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERTOK'UN İFADESİNDE ADI GEÇMİŞTİ

Soruşturma dosyasında, Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek SIM kartın "temizlenmesi" amacıyla ACA Bilişim şirketine gönderildiği iddiası araştırılıyor.

Eski polis Gökhan Ertok'un Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tanık sıfatıyla verdiği ifadede Mehmet Aca'nın adını geçirdiği, Aca'nın SIM kartla ilgili kendisine "Haberim var, gerekeni yap" dediğini öne sürdüğü belirtildi.

İSMİ CADDEYE VERİLMİŞTİ

Mehmet Aca'nın, geçmişte Tunceli'de yürüttüğü projeler nedeniyle dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından plaketle ödüllendirildiği, ayrıca isminin kentte bir caddeye verildiği öğrenildi.

HANDAN SONEL'İN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.