Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in eşinin gözaltındaki görüntüleri paylaşıldı

Altı yıldır kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın genişletilmesi kapsamında beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi ve katil zanlısı Mustafa Türkay Sonel'in annesi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına, daha önce ifade veren "Şubat" kod adlı gizli tanığın ardından "Duman" kod adlı yeni bir gizli tanığın da girdiği öğrenildi.

Jandarmada gözaltında olan eski vali Tuncay Sonel'in eşi ve dosyada baş katil zanlısı olan Mustafa Türkay Sonel'in annesi olan Handan Sonel'in doktor kontrolündeki görüntüleri servis edildi.

KATİL ZANLISININ ANNESİ KELEPÇELİ SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, yıllarca vali eşi olarak gezdiği Tunceli'ye ifade işlemleri için getirildi. Şüpheli Handan Sonel, Pertek ilçesindeki 70. Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Handan Sonel, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.(DHA)