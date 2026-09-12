Gökçeada'nın sembolü: 2 bin 400 yıl önce kayaya oyuldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dev kayaya oyulan yaklaşık 2 bin 400 yıllık ikiz lahit mezar zamana meydan okuyor. Antik çağdaki adı İmroz olan adanın güney yamaçlarında korunan anıt, Ege Denizi manzarasıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, doğal taş kütlesine işlenen bu nadir yapının adadaki en kıymetli kalıntılardan biri olduğunu vurguluyor.

ANTİK ÇAĞIN KUTSAL MEZAR ANITI

Adanın güney kesiminde yer alan devasa kaya kütlesi, antik nekropol alanının en görkemli parçasını oluşturuyor. Bölgedeki arkeolojik verileri değerlendiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, eserin tarihi değerine dikkat çekti.

Mezarın önemini anlatan Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Gökçeada'nın güneyindeki yani Ege Denizi'ne bakan yamaç üzerinde bulunan 'ikiz mezar' veya 'ikiz lahit' diyebileceğimiz bu taş mezar, İmroz'daki önemli kalıntılardan biri. İkiz mezar aslında nekropolin bir parçası, mezar anıtı" dedi.

8 BİN YILLIK TARİHİ YERLEŞİM

Gökçeada'nın antik çağlardaki geçmişi, adanın yalnızca klasik dönemle sınırlı kalmadığını açıkça gösteriyor. Arkeolojik kazılar, Kaleköy bölgesindeki antik yerleşimin milattan önce sekizinci yüzyıldan itibaren kesintisiz kullanıldığını kanıtladı. Ege'nin stratejik noktasındaki yerleşimin kökleri ise günümüzden 8 bin yıl öncesine, yani Neolitik Çağ dönemine kadar uzanıyor.

Adanın köklü geçmişini aktaran Prof. Dr. Reyhan Körpe, “İmroz'da yapılan arkeolojik kazılar bu adadaki yerleşimin Neolitik Çağlara kadar yani günümüzden 8 bin yıl öncesine kadar gittiğini göstermektedir. İmroz aynı zamanda bu adadaki önemli antik kentin de adıdır. Bu antik kent günümüzde Gökçeada'daki Kaleköy'ün bulunduğu yerdir. Yani aslında Kaleköy milattan önce 7'nci, 8'inci yüzyıldan Bizans dönemine kadar kullanılmış önemli bir antik yerleşim" diye konuştu.

BİZANS DÖNEMİNDE KAPAKLARI YAĞMALANDI

Doğal kayaya oyulan ikiz lahitlerin milattan önce 4'üncü ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendiriliyor. Yüzyıllar boyunca korunan yapının taş kapağının Bizans döneminde inşaat malzemesi yapılmak üzere götürüldüğü saptandı. Yaşanan yağmaya rağmen mezarın sağlam kalan ana tekneleri günümüzde adanın önemli bir sembolü sayılıyor.

Kayaya oyulan lahitlerin mimari yapısını ve gördüğü tahribatı anlatan Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Özellikle adanın güneyindeki yani Ege Denizi'ne bakan yamaç üzerinde bulunan, 'ikiz mezar' veya 'ikiz lahit' diyebileceğimiz taş mezar anıtı, İmroz'daki bu önemli kalıntılardan biri. Buradaki lahit aslında doğal kayaya oyulmuş. Burada bulunan ikiz mezar aslında nekropolün bir parçası, mezar anıtı. Ama ikiz şekilde oyulması onu oldukça ilgi çekici yapıyor. Muhtemelen milattan önce 4’üncü yüzyıl ve milattan önce 3’üncü yüzyıla tarihlenebilecek bu mezar, bölgemizde bulunan pek çok taş mezara benziyor. Buradaki lahit muhtemelen Bizans döneminde soyulmuş. Taş olan kapağı inşaat yapmak üzere daha Bizans zamanında alınıp, götürülmüş. Ama lahitlerin tekneleri orada bırakılmış. Onlar da tahrip edilmeden günümüze kadar ulaşmış durumdalar. Gökçeada'nın günümüzde sembolü gibiler" ifadelerini kullandı.

(DHA)