Sıradan bir taş sandılar, içinden 43 bin yıllık tarih çıktı

Segovia şehrindeki bir kaya sığınağında yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar kaydedilen en eski ve en eksiksiz Neandertal parmak izini barındıran 43.000 yıllık boyalı bir taş keşfedildi. Temmuz 2022'de yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserin üzerinde, doğrudan parmak ucuyla sürülmüş kırmızı aşı boyası pigmentinden oluşan bir nokta tespit edildi.

Uzman ekipler, işaretin insan kaynaklı olduğunu adli kimlik tespiti ve çok spektrumlu tekniklerle kanıtladı. Detaylı ve yüksek çözünürlüklü topografik görüntüler için numuneden üç mikro örnek alınırken, bu tarihi bulgu tarih öncesi soyut düşünme anlayışını tamamen değiştirdi.

LABORATUVAR ANALİZLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI: DEKORATİF AMAÇLA İŞLENMİŞ!

San Lázaro Sığınağı arkeolojik alanının aynı katmanında incelemelerini sürdüren uzmanlar, çoğunlukla el aleti olarak kullanılan 23 çakıl taşı daha buldu.

İspanya'daki araştırmacıların yaptığı taramalı elektron mikroskobu analizi, kırmızı noktalı kayanın sıradan bir taş olmadığını ve dekoratif amaçlı işlendiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu özel çakıl taşının bir nehir yatağından çıkarılarak bilinçli şekilde barınağa getirildiğini değerlendiriyor.

TAŞTAKİ GİZEMLİ İNSAN YÜZÜ: BİLİM İNSANLARINI HAYRETE DÜŞÜREN DETAY

Araştırmacıların sunduğu güçlü hipoteze göre nesne, bir insan yüzünü taklit ediyor ve sürülmüş kırmızı aşı boyası tam olarak burun sırtını belirginleştiriyor. Kayadaki iki küçük oyuk göz işlevi görürken, daha büyük olan bir oyuk ise ağız görevini üstleniyor. Cansız nesnelerde insan özelliklerini yorumlama olgusu olarak bilinen "yüz pareidolia" yapısını bütünleştiren parmak izi, bu bilişsel sürecin insanlığa evrimsel avantajlar sağlamış olabileceğini gösteriyor.

TARİH KİTAPLARI YENİDEN YAZILACAK: NEANDERTALLER HAKKINDAKİ BÜYÜK EZBER BOZULDU

Çalışma, Neandertallerin sembolik davranışları hakkındaki kritik tartışmayı yeniden alevlendirerek güçlendirdi.

Refractor'ün haberine göre, Arkeologlar uzun süredir yalnızca Homo sapiens'in karmaşık düşünce ve ritüel yeteneğine sahip olup olmadığını tartışırken; bu keşif, Neandertallerin de aynı dönemde bağımsız olarak sembolik davranışlar geliştirdiği teorisini kanıtlar niteliğe ulaştı.

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'ne göre bu devrim niteliğindeki bulgu, insan evrimini anlamada kayda değer bir ilerlemeyi temsil ediyor.