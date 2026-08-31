Gizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntülük arşivde ünlü mağazalar ve oteller de çıktı

Bakırköy’de bir güzellik merkezinde başlayan gizli kamera skandalı, yurttaşların en mahrem alanlarının siber pazarda satıldığını belgeleyen devasa bir arşivi ortaya çıkardı. Epilasyon odalarından ünlü giyim mağazalarının deneme kabinlerine ve otellere kadar uzanan 15 bin görüntülük şantaj havuzu siber polisin incelemesine takılırken, şüphelilerin çelişkili savunmaları mahkeme kayıtlarına girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy'de faaliyet gösteren "Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği" isimli güzellik merkezinde müşterilerin epilasyon odalarındaki mahrem görüntülerinin gizlice kaydedilip Telegram üzerinden satılması skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Görüntüleri "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı üzerinden ücret karşılığında satan şebekenin iki önemli ismi adliyeye sevk edildi.

"Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkan şüphelilerden Emrah Selim Cansever'in beyan ettiği gelir dikkat çekti. Güzellik merkezinin tüm kamera, ses ve alarm sistemlerini kurduğu belirlenen Cansever, sorgusunda mesleğini "serbest meslek erbabı" olarak belirtirken, aylık gelirinin 1 Milyon TL olduğunu beyan etti.

Şüpheli avukatı müvekkilinin "milyonlarca ciro yapan bir şirket sahibi" olduğunu vurgulayarak tutuksuz yargılanma talep etti; ancak mahkeme 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Şüpheli Emrah Selim Cansever savunmasında, işletme sahibi Fatma Özçalışkan'ı ortak arkadaşı aracılığıyla tanıdığını iddia ederek "Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez" diyerek suçlamaları reddetti ve dışarıdan bir siber sızma olabileceğini öne sürdü.

Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama kararında, şüphelinin bu savunmasını çürüten deliller yer aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, gizli kameraların yerleştirildiği "PIR" (hareket sensörü) cihazlarının iş yerine montaj işlemlerinin bizzat Emrah Selim Cansever tarafından yapıldığına dair WhatsApp yazışmaları ve kayıtları ele geçirildi.

KORKUNÇ ŞÜPHE: ÜNLÜ MAĞAZALAR, OTELLER VE AIRBNB EVLERİ DE İZLENMİŞ

Soruşturmada asıl sarsıcı etkiyi yaratan ve skandalın boyutunu ulusal bir güvenlik krizine dönüştüren detay da kayıtlara geçti. İncelenen 15 bin görüntülük dev arşivde; epilasyon odalarından sonra mağaza kabinleri, otel ve Airbnb evlerinden de binlerce mahrem hayatın siber pazarda satıldığı belirlendi.

Telegram'daki arşiv havuzunun içinde sadece güzellik merkezinin görüntülerinin bulunmadığı, kayıtlar arasında ünlü giyim mağazalarının soyunma kabinleri, otel odaları ve bungalov evler gibi birçok noktadan gizlice kaydedilmiş müstehcen görüntülerin yer aldığı tespit edildi. 15 bin görüntünün tamamı siber polis tarafından incelemeye alınırken soruşturma derinleştirildi.

Kamera sistemlerini kuran şüpheli Cansever'in ve arkasındaki şebekenin yalnızca bu merkezle sınırlı kalmadığı; büyük giyim zincirlerinin soyunma kabinlerine, turistik otellere ve günlük kiralık Airbnb evlerine de benzer gizli düzenekler kurmuş olabileceği şüphesi soruşturma dosyasına girdi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR: BEN VE KIZIM DA MAĞDURUZ

İnternette 250 bine yakın takipçisi bulunan güzellik uzmanı Fatma Özçalışkan ise savunmasında suçlamaları tamamen reddederek, kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da mahrem görüntülerinin bu havuzda yer aldığını iddia etti.

Özçalışkan savunmasında şunları kaydetti:

"Ben orada işletme müdürüyüm. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. 25 yıldır bu meslekteyim. Durumdan şüphelenince odalardaki beyaz renkli 'PIR' hareket sensörlerini bizzat kendim söktüm. İçinde gizli kamera olduğunu bilmediğim bu cihazları bir kutuda muhafaza edip kendi rızamla emniyete teslim ettim. Kameracının beni takıntı haline getirdiğini ve takip ettiğini fark etmiştim."

Özçalışkan bu ifadelerle suçu doğrudan kameracı Emrah Selim Cansever'e attı.

HÂKİMLİKTEN AYRI AYRI TUTUKLAMA: TELEGRAM YÖNETİCİSİ DE CEZAEVİNDE

Şüphelilerin birbirlerini suçlayan çelişkili ifadelerini, müşteki beyanlarını ve sökülmüş gizli kameraların depoda ele geçirilmesini değerlendiren Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği, iki şüphelinin de ayrı ayrı tutuklanmalarına hükmetti.

Görüntülerin satıldığı "Secret TV +18" isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi; böylece soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Dijital materyallerin siber suçlar uzmanlarınca yapılacak detaylı incelemesinin ardından, şebekenin hangi işletmelere sızdığı ve gizli kamera havuzunun tam boyutu netleşecek.