Girne'deki faciayı fırsat bildiler: Hava yolu şirketlerinin vicdansızlığı pes dedirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin Taşucu'ya doğru seyir halindeki 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin alabora olması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Kayıp yolcuları arama-kurtarma çalışmaları Akdeniz'de devam ederken hava yolu şirketlerinin faciayı fırsat bilerek uçak bileti fiyatlarında artışa gittiği görüldü.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN VİCDANSIZLIĞI PES DEDİRTTİ

Kıbrıs Postası'nın haberine göre; Çukurova Uluslararası Havalimanı (COV) ile Ercan Havalimanı (ECN) arasındaki yaklaşık 45-50 dakikalık uçuşun bilet fiyatlarının 35 bin TL’yi aştığı görüldü.

Acil durumlarda hava yolu şirketleri tarafından uygulanan dinamik fiyatlandırma ve son dakika tarifeleri, bilet fiyatlarının yükselmesine neden olunca çok sayıda yurttaş sosyal medyada tepki gösterdi.

Yurttaşlar, bu tür olağanüstü dönemlerde ticari kaygıların ve "arz-talep" gerekçelerinin bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI ŞENKUL'DAN TEPKİ

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da uçak bileti fiyatlarının yükselmesine tepki gösterdi.

"Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun." diyen Şenkul sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Girne Limanında yüzlerce insan yolculuk için dünden beri perişan halde bekliyor, zor durumda olanlar var, izni bitenler var, ülkesine acil dönmesi gerekenler var. Dünkü kaza sebebiyle uçaklara yoğun talep oluşmuş olması normal ama normal olmayan: 6 bin liralık biletlerin zorunlu talep nedeniyle 22 bin Türk Lirasına çıkması.

Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun. Evet şoktayız, evet üzgünüz, evet tedirgin durumdayız ancak bunlar yapmamız gerekenlere engel olmamalı. Ayağa kalkacağız, bu hatalardan ders çıkaracağız, sorumluların hesap vermesini sağlayacağız ve bir daha böyle bir şey yaşamayacağız."