Girne'deki faciada yürek yakan ayrıntı: Kızını kurtarmak için kendini feda etmiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Gülcan Gürel (33), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Gürel'in, gemi faciası sırasında kızını korumak pahasına kendisini feda ettiği ortaya çıktı.

GİRNE'DEKİ FACİADA YÜREK YAKAN DETAY

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra alabora oldu. 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 241 kişinin kurtarıldığı ve kaybolan 20 yolcuyu arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü faciada hayatını kaybedenlerden biri de 33 yaşındaki Gülcan Gürel oldu.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mersin Şehir Hastanesinde taşeron firma çalışanı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Gürel’in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin’e getirildi. Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Gürel’in ailesi ve yakınları, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gürel, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KIZINI KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETMİŞ

Ailesiyle birlikte KKTC'de askerlik görevini sürdüren kardeşine yaptığı ziyaretten dönerken faciaya yakalanan Gürel'in kızını korumak için kendisini feda ettiği öğrenildi.

Gürel'in mesai arkadaşı Sibel İçel, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana veda etmemişti. 'Gezmeye gidip geleceğim abla, gelince de ilk seni göreceğim' demişti. Kıbrıs'a erkek kardeşinin yanına gitmişti. Can yeleğini giydirdiği kızını babasına emanet etmiş. Kendisinin belinin kırıldığını duyduk, sonra da gözden kaybolmuş. Babası, kardeşi ve kızı beraberdi; eşi ise limana kendisini karşılamaya gitmişti. Keşke böyle olmasaydı. Çok iyi bir arkadaşımdı, çok yakındık."