Gemi faciasında kız çocuklarını kurtardı, kendisi kayboldu: 20 yaşındaki Süleyman'dan iz yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasıyla meydana gelen facia, geride acılı aileler ve umutlu bir bekleyiş bıraktı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 20 kişiye ulaşmak için denizde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Faciada kayıp olanlar arasında 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan da bulunuyor. Ailesiyle KKTC'de yaşayan Erdoğan'ın, arkadaşıyla birlikte birkaç günlüğüne Mersin'e tatil yapmak için gittiği öğrenildi.

ÖNCE İNSANLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Süleyman Erdoğan'ın, geminin batmaya başlaması üzerine önce yolcuların tahliye edilmesine yardım ettiği, ardından iki küçük kız çocuğunu fark ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın ablası Aslı Erdoğan Nefes Gazetesi'ne şöyle konuştu:

"Kardeşim önce insanları tahliye etmeye çalışıyor. Sonra gemiden çıkacağı sırada iki küçük kız çocuğu görüyor. Arkadaşına 'Bekle' diye sesleniyor. İlk çocuğu kurtarıyor. Aldığımız duyumlara göre diğer kız çocuğunu almaya çalışırken gemi tamamen batmaya başlamış."

İddiaya göre Erdoğan, ikinci çocuğu kucağındayken çevresindeki bir kişiye "Çocuğu çıkar" diyerek küçük kızın kurtarılmasını sağlamaya çalıştı. O andan sonra gençten haber alınamadı.

Aslı Erdoğan, "Kendisi kurtulabildi mi bilmiyoruz, haber alamıyoruz. Zaten denizi sevmeyen bir insandı" dedi.

KIZINA SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Faciada kayıp olanlardan biri de Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Nihat Pancar. İş nedeniyle KKTC'ye gidip gelen Pancar'ın 21 yaşında Sanem isimli bir kızı bulunuyordu.

Eşi Özlem Pancar, eşinin gemiye bindiğinden haberi olmadığını belirterek umutlarını koruduklarını söyledi.

Pancar'ın akrabası Güldeniz Pancar ise Nihat Pancar'ın kızına sürpriz yapmak amacıyla Hatay'a geldiğini ve bu nedenle yolculuğunu kimseye söylemediğini aktardı.

Kayıplar arasında Lefkoşa'da yaşayan 41 yaşındaki İsmail Kurt da bulunuyor. Kurt'un Mersin'de yaşayan ağabeyinin yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Özgür Gönül de facianın ardından kendisinden haber alınamayanlar arasında. Gönül'ün ağabeyi Gürkan Gönül, kardeşinin hem arkadaşlarını görmek hem de iş aramak için geçen pazar günü KKTC'ye gittiğini belirterek, "Haber bekliyoruz, yapacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİ

Faciada yaşamını yitirenler arasında İstanbul'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş de bulunuyor.

Eşinin tayini sonrası ailesini Mersin'in Erdemli ilçesine yerleştiren Ateş'in, daha sonra eşi ve çocuğuyla birlikte KKTC'ye tatile gittiği öğrenildi.

Dönüş yolunda geminin alabora olması sırasında Ateş'in, eşi ve çocuğunun güvenliği için can yeleği almak amacıyla geminin alt bölümüne indiği ancak bir daha yukarı çıkamadığı belirtildi. Eşi ve çocuğu ise kazanın ardından tedavi altına alındı.