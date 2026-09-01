Gece boyu aradılar! 2 saatte kasa kasa topladılar

Yaklaşık 5 ay süren yasağın ardından "Vira Bismillah" diyerek açılan balıkçılar, ilk av gününü tamamladı.

Egeli balıkçıların ağlarına en çok hamsi takıldı. Balık avcıları gece boyunca süren avın ardından tuttukları balıkları satmak için balıkçı barınaklarına dönmeye başladı. Ege Denizi'nde avlanan balıklar birçok kente gönderilecek.

"KEYİF ALMASAK BU İŞİ YAPAMAYIZ"

Güzelbahçe ilçesinden 22 kişilik ekibiyle denize açılan "Emre Reis" isimli teknenin 30 yaşındaki kaptanı Emre Uzun, mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

"İKİ SAATTE YAKLAŞIK 300 KASA HAMSİ TOPLADIK"

Avın ilk saatlerinde zorlandıklarını belirten Uzun, "Geç saate kadar balık bulamadık, saat 4 gibi balığa denk geldik. İki saatte yaklaşık 300 kasa hamsi topladık." dedi.

"YAĞMURU, ÇAMURU, FIRTINASI AYRI BİR ZORLUK"

Uzun, sezonun genel seyrinin gelecek günlerde netleşeceğini ifade ederek, balık tüketiminin artmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Balıkçılığın zorluklarını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"En büyük zorluğu aileden, eşten ve dosttan uzakta kalmak. Siz çalışırken onlar uyuyor, onlar uyurken siz çalışıyorsunuz. Yağmuru, çamuru, fırtınası ayrı bir zorluk. Sabit bir düzenimiz yok, değişkenler çok fazla. Ancak keyif almasak bu işi yapamayız. Radarda balık yoğunluğunu bulana kadar denizin altını üstüne getiriyoruz. Küçük bir hareketlilik görsek heyecanlanıyoruz ve peşinden gidiyoruz. Gün sonunda emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz." (AA)