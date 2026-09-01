Balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek açıldı: 20 yıldır böylesi görülmedi

İstanbul’da 1 Eylül’de av sezonunun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçı teknelerinin dönüşü, Gürpınar Balık Hali’ne hareketlilik getirdi.

2026-2027 su ürünleri av sezonunun gece yarısı itibarıyla başlamasıyla balıkçılar yeniden denizlere açıldı. Yaklaşık 4,5 aylık aranın ardından gece boyunca avlanan balıklar, sabah saatlerinde Gürpınar Balık Hali’ne getirildi. Sezonun ilk ürünlerini tezgahlarına taşıyarak müşterileriyle buluşturmak isteyen balıkçı esnafının yoğunluğu, halde yoğunluk oluşturdu.

"SON 20 YILIN İLKİ; BÖYLE BİR BOLLUK VAR"

Balık haline gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu.

Balıkçı Orhan Korkmaz, "Bugün 'Vira Bismillah' diyerek başladık. Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol. Şu an hamsi az ama önümüzdeki günlerde onun da bol olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)