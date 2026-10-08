Gaziantep'te bıçaklı dehşet: 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Gaziantep'te tartıştığı 2 kişi tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAHVELİPINAR MAHALLESİ'NDE BIÇAKLI SALDIRI
Olay, akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Salih, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER KAÇTI, POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
AA