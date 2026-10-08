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Halk TV Türkiye Gaziantep'te bıçaklı dehşet: 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Gaziantep'te bıçaklı dehşet: 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Gaziantep'te tartıştığı 2 kişi tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'te bıçaklı dehşet: 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Olay, akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAHVELİPINAR MAHALLESİ'NDE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Salih, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ŞÜPHELİLER KAÇTI, POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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