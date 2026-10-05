Cezaevinden izinle çıktı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde, hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli olarak tahliye edilen 25 yaşındaki Hayrettin Kuru, 49 yaşındaki babası Mehmet Kuru'yu bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Kervan Sokak'ta yaşandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Cezaevinden izinli çıkan Hayrettin Kuru ile babası Mehmet Kuru arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Kuru, yanında bulunan bıçakla babasını hedef aldı. Mehmet Kuru'yu vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan zanlı, olayın hemen ardından kayıplara karıştı.

10 BIÇAK DARBESİ ALDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Mehmet Kuru aldığı bıçak darbeleri nedeniyle sokak üzerinde kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Kuru, ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 bıçak darbesi aldığı tespit edilen 49 yaşındaki baba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan ve cezaevinden izinli olarak dışarıda bulunduğu bildirilen şüpheli Hayrettin Kuru, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü emniyete götürülürken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.