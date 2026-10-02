4 aylık bebek çöp kutusunda bulundu: Anne cinayet şüphesiyle tutuklandı

ABD’nin Los Angeles kentinde 4 aylık Luna’nın çöp kutusunun içindeki bir çantada ölü bulunmasıyla başlayan soruşturmada bebeğin 19 yaşındaki annesi Takiyah Babers cinayet şüphesiyle tutuklandı. Genç annenin olayın ardından ailesine yaptığı farklı açıklamalar ve bebeğin durumunu kanıtlamak için gösterdiği videodaki ayrıntılar soruşturmanın dikkat çektiği noktalar arasında yer aldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, pazartesi gecesi Los Angeles kent merkezinin yaklaşık 7 kilometre güneyindeki Alba Sokağı’nda yaşandı. Martha Jimenez isimli kadın, sokaktaki bir çöp kutusunun içerisinde bulunan bir çantayı fark etti. Çantayı kontrol eden Jimenez, içinde 4 aylık bir kız bebeğin bulunduğunu gördü.

Luna adı verilen bebek olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından Luna’nın annesi 19 yaşındaki Takiyah Babers’ı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Babers’ın 2 milyon dolar kefalet belirlenerek gözaltında tutulduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AİLENİN DİKKATİNİ ÇEKEN AYRINTI

Olayın ardından soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Babers’ın koruyucu ebeveynleri Herman Johnson ve Laura Lacey’nin yaşadıkları oldu.

Çift, salı sabahı saat 04.00 sıralarında haberleri takip ederken çöp kutusunda bulunan 4 aylık bir bebekle ilgili haberi gördü. Haberde bebeğin fiziksel özelliklerinden biri özellikle dikkatlerini çekti: Sol ayağında altı parmak bulunuyordu.

Bu ayrıntı Johnson ve Lacey’nin şüphelenmesine neden oldu. Çünkü Luna da aynı fiziksel özelliğe sahipti.

Bunun üzerine çift, Babers’ın kaldığı daireye gitti ve genç kadına bebeğin nerede olduğunu sordu.

İddiaya göre Babers, ilk olarak Luna’nın uyuduğunu söyledi. Daha sonra ise anlatımını değiştirerek bebeğin, hayatında daha önce bulunmayan babasıyla birlikte olduğunu öne sürdü.

GÖSTERDİĞİ VİDEO DA ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Babers’ın daha sonra bebeği almak amacıyla evden ayrıldığı, bir süre sonra geri döndüğü aktarıldı.

Genç kadının ailesine Luna’nın iyi olduğunu göstermek için telefonundan bir video izlettiği belirtildi. Ancak Laura Lacey’nin videoyu izlerken fark ettiği bir ayrıntı yeni soru işaretleri yarattı.

Lacey, videoda Luna’nın üzerinde bulunan kıyafetlerle Babers’ın o sabah giydiği kıyafetlerin birbirinden farklı olduğunu gördü.

Aile açısından bir başka dikkat çekici nokta da bebeğin yatak odasında bulunan oto koltuğuydu. Oto koltuğunun kullanılmamış halde olması, ailenin Luna’nın nerede olduğuna ilişkin şüphelerini daha da artırdı.

AİLE YASA BOĞULDU

Luna’nın bulunduğu yeri öğrenen Herman Johnson, yaşananlar karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Johnson, olayın ardından söyleyecek söz bulamadığını ifade etti.

Laura Lacey ise torununu çok özlediğini belirterek ailenin tamamının büyük bir yas içinde olduğunu dile getirdi.

Aile üyeleri daha sonra Luna’nın bulunduğu çöp kutusunun önünde bir anma töreni düzenledi. Olayın yaşandığı noktaya mumlar, çiçekler, balonlar ve bebeğin fotoğrafları bırakıldı.

Törene Takiyah Babers’ın babası Van R. Babers da katıldı. Van Babers, torununun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Kızına yöneltilen suçlamalar karşısında ise bunlara inanmakta zorlandığını ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Los Angeles Polis Departmanı, Luna’nın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Polis, olay hakkında bilgi sahibi olan kişilerin yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

Takiyah Babers hakkındaki cinayet soruşturması devam ederken polis, bebeğin ölümüne ilişkin tüm ayrıntıları ortaya çıkarmaya çalışıyor.