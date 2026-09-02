Gazeteci Şükran Soner'in cenaze töreninde bir acı haber daha geldi

Şükran Soner için ilk olarak Cumhuriyet gazetesinin İstanbul’daki merkezinde tören düzenlendi. Meslektaşları, yakınları ve dostlarının katıldığı törenin ardından Soner’in cenazesi Şişli Camisi’ne götürüldü.

Öğle namazının ardından Şişli Camisi’nde cenaze namazı kılınan Şükran Soner, daha sonra Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZE SIRASINDA İKİNCİ ACI HABER

Şükran Soner’in cenaze namazı için hazırlıkların sürdüğü sırada aileyi yasa boğan bir haber daha geldi.

Soner’in kız kardeşi ve Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Betül Berişe’nin annesi Türkan Berişe’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Berişe’nin, Şükran Soner’in ölüm haberini aldıktan sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

Aynı gün yaşanan iki kayıp, Soner ve Berişe ailelerinin yanı sıra Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve Soner’in meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.