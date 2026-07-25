Gazeteci Ruşen Çakır’a ilginç AHBAP soruları: Bağışları kişisel servetinizden iade edecek misiniz?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gazeteci Ruşen Çakır’ın da ifadesine başvuruldu. Çakır’a yöneltilen sorular arasında, AHBAP’a yönelik kamuoyu desteğinin oluşmasındaki rolü, yaptığı haberler ve bağış süreçleriyle ilgili sorumluluk hissedip hissetmediği gibi ilginç başlıklar yer aldı. O sorular sosyal medyada gündem oldu.

Savcılığın Çakır’a yönelttiği bazı sorular dikkat çekti. Sorguda gazeteciye, “Adınızın, kimliğinizin ve şöhretiniz kullanılarak oluşturulan güvenden dolayı milyarlarca lira buhar oldu, milyonlarca insan kandırıldı ve binlerce ailenin ihtiyaçları karşılanamadı. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

“HALUK LEVENT HEPİNİZİ BİR ARAYA TOPLADI ARKASINA OTURTTU..."

Çakır, bu soruya verdiği yanıtta yaptığı haberlerin deprem döneminde sahadan gelen bilgiler doğrultusunda hazırlandığını belirtti. AHBAP Derneği’nin o dönemde yardım faaliyetlerini etkili şekilde yürüttüğüne ilişkin bilgilerin kendisine ulaştığını söyleyen Çakır, herhangi bir sorumluluk hissetmediğini ifade etti.

Sorguda Çakır’a ayrıca, “Haluk Levent hepinizi bir araya topladı arkasına oturttu. Vaatlerini tek tek sıraladı. Siz de dinlediniz. Birlikte görüntü vererek, savunarak, kitleleri yönlendirerek destek oldunuz. Sonrasında dönüp neden deprem bölgesinde vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız?” sorusu yöneltildi.

Çakır ise Haluk Levent ile hiçbir zaman bir araya gelmediğini, AHBAP ile özel bir ilişkisinin bulunmadığını ve haberini deprem bölgesinde bulunan meslektaşlarının aktardığı bilgiler üzerine hazırladığını söyledi. Gazeteci, yapılan yardımların takibini yapmasının kendi mesleki imkanları dışında olduğunu ifade etti.

Savcılık, Çakır’a AHBAP haberleri nedeniyle tanınırlığının artıp artmadığını ve bu süreçten herhangi bir kazanç sağlayıp sağlamadığını da sordu. Çakır’a, “Bu dernek sayesinde artan bir popülerliğiniz söz konusu mudur? Herhangi bir kazanç sağladınız mı?” şeklinde yöneltilen soruya karşılık, 41 yıldır gazetecilik yaptığını ve kamuoyu tarafından zaten tanınan bir isim olduğunu belirtti.

Çakır, AHBAP haberleri nedeniyle herhangi bir maddi veya kişisel çıkar elde etmediğini savunarak, “Yöneltilen kazanç sağlama hususunu kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Sorguda Çakır’a devlet kurumlarıyla ilgili değerlendirmeleri de soruldu. Savcılığın, “Devletin resmi organlarına güvenmediniz, güvenmediğinizi alenen beyan ettiniz. AFAD, İçişleri, Kızılay gibi 100 yıllık kurumların itibarını hedef aldınız. Devlet yerine şahıslara güvendiniz. Yüzlerce muhalif tandanslı başka organizasyon varken neden AHBAP’ı tercih etme sebebiniz medyadaki görünürlüğünüzün ve popülaritenizin artmış olması mı?” sorusuna Çakır, herhangi bir devlet kurumunu hedef almadığını belirterek yanıt verdi.

Gazeteci, yaptığı haberlerin vatandaşların deprem döneminde yaşadığı zorluklara ilişkin bir değerlendirme olduğunu, kimseyi resmi kurumlara karşı yönlendirmediğini ifade etti.

"KENDİ KİŞİSEL SERVETİNİZDEN İADE EDECEK MİSİNİZ?”

Sorgunun son bölümünde ise Çakır’a, “Özür dileyecek misiniz? Emeğinizin geçtiği bütün bağışları hak sahiplerine kendi kişisel servetinizden olmak üzere iade edecek misiniz?” sorusu yöneltildi.

Çakır bu soruya verdiği yanıtta, AHBAP ile herhangi bir bağlantısının olmadığını yineleyerek, kendisinin de deprem döneminde derneğe yardım yaptığını söyledi. Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak gelişmelerin önemli olduğunu belirten Çakır, bir yardım kuruluşunda usulsüzlük yapılmasının kendisini de üzen bir durum olduğunu ifade etti.