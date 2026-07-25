AHBAP'ta otomatik bağış çıkmazı: İptal etmek isteyenler muhatap bulamıyor

AHBAP Derneği'ne düzenli bağış yapan bazı vatandaşlar, otomatik bağış talimatlarını iptal etmekte zorluk yaşadıklarını öne sürerek şikayet platformları ve sosyal medya üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi. Son günlerde yapılan paylaşımlarda, düzenli bağış sisteminden çıkmak isteyen kullanıcıların iptal işlemlerini tamamlayamadıklarını iddia ettikleri görüldü.

Şikayet platformlarında yer alan paylaşımlarda, bazı bağışçılar kredi kartlarından düzenli olarak bağış tahsil edilmeye devam ettiğini fark ettiklerini ancak iptal işlemleri için yeterli iletişim kanalına ulaşamadıklarını savundu. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre bir kullanıcı, tek seferlik bağış yaptığını düşündüğünü ancak sonraki aylarda da kartından düzenli tahsilat gerçekleştirildiğini fark ettiğini belirterek, iptal için sonuç alamadığını ifade etti.

Benzer yöndeki başka paylaşımlarda ise bağışçılar, geçmişte verdikleri düzenli bağış talimatını sonlandırmak istemelerine rağmen müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını veya internet sitesi üzerinden işlem yapmaya çalışırken teknik sorunlarla karşılaştıklarını öne sürdü. Bazı kullanıcılar, iptal taleplerinin ardından da otomatik çekimlerin sürdüğünü iddia etti.

Şikayetlerde ayrıca, internet sitesi üzerinden oluşturulmak istenen başvuruların hata verdiği, bu nedenle iptal sürecinin tamamlanamadığı yönünde ifadeler de yer aldı. Otomatik ödeme talimatlarının sonlandırılmasını isteyen bağışçılar, hesaplarından yeni tahsilat yapılmamasını ve varsa son çekimlerin incelenmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, deprem döneminde toplanan bağışların kullanımı ve derneğe ait mali işlemler mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent, Ece Güner ve Oğuzhan Uğur tutuklandı. Şu ana kadar 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi.