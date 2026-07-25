Haluk Levent hakkında yeni iddialar: Mahsun Kırmızıgül'ü şahit gösterip anlattı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, Haluk Levent hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Ankara'nın iş insanlarından Enver Kutlu'nun eşi Şaziye Kutlu, Gölcük depreminden sonra tanıştıkları Levent'in kendilerini "deprem çadırı" gerekçesiyle ikna ettiğini ve yıllar içinde yaklaşık 5 milyon dolar zarara uğradıklarını öne sürdü.

HALUK LEVENT HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Şaziye Kutlu, Haluk Levent'in kendilerine Gölcük Depremi'nde çadır yaptırdığı için borçlandığını söylediğini ve bu nedenle yardım istediğini iddia etti.

Eşi Enver Kutlu'nun, Levent'e daireler verdiğini ve karşılığında konser gelirlerinden ödeme yapılacağı yönünde çekler aldığını belirten Kutlu, çeklerin büyük bölümünün karşılıksız çıktığını öne sürdü.

Kutlu, daha sonra İstanbul'da Levent için ofis açılması amacıyla yeni ödemeler yaptıklarını ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

"SİLAHLA TEHDİT EDİLİP BELGE İMZALATILDI"

Kutlu, alacaklarını tahsil etmek amacıyla görüştükleri süreçte kendisi ve eşinin mafya bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Eşine silah zoruyla "borcumuz yoktur" içerikli belge ile feragatname imzalatıldığını ileri süren Kutlu, Ankara'daki evlerine kadar gelinerek tehdit edildiklerini öne sürdü.

"HERKESİ KANDIRABİLECEK POTANSİYELDE"

Haluk Levent'in insanları duygu sömürüsüyle etkilediğini iddia eden Kutlu, benzer yöntemleri farklı dönemlerde de kullandığını öne sürdü.

Ailesinin yaşanan süreç nedeniyle büyük maddi ve manevi kayıplar yaşadığını belirten Kutlu, çocuklarının eğitiminden sağlık sorunlarına kadar birçok konuda mağdur olduklarını söyledi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü ŞAHİT GÖSTERİP ANLATTI

Şaziye Kutlu, açıklamalarında Mahsun Kırmızıgül'ün de Haluk Levent'i uzun yıllardır tanıdığını öne sürdü.

Kutlu, Kırmızıgül'ün Prestij Müzik döneminden itibaren Levent'i bildiğini iddia ederek, "Mahsun Kırmızıgül açıklamalar yapıyor ya, o da bizim ofisimize geldi. Bu adamın nasıl dolandırıcı, kumarbaz olduğunu biliyordu. Prestij Müzik'ten beri onu tanıyor." ifadelerini kullandı.

Kutlu, Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle en ağır cezayı almasını temenni ettiğini söyledi.

Kutlu, devlete ve yargıya güvendiğini ifade ederek, iddialarına ilişkin sürecin hukuki yollarla sonuçlanmasını beklediğini kaydetti.