Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında karar! İki sanığa müebbet cezası

Gazeteci Hakan Tosun, 10 ekim 2025’te Esenyurt’ta ailesinin evine gittiği sırada iki kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Zanlı iki kişi de gözaltına alınıp tutuklandı.

Sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında kasten öldürmeden iddianamede

hazırlandı. Savcılık ikinci duruşma sonunda mütalaa vererek gazetecini katil zanlısı her iki kişi için de “kasten öldürme” suçundan cezalandırılma istedi.

İKİ SANIK DA MÜEBBET ALDI

Mahkeme heyeti, savunmaların bitmesinin ardından karar arası verdi. Heyet iki sanık hakkında müebbet cezası kararı verdi. Sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

ÖNCEKİ DURUŞMA SANIK AVUKATLARI GELMEMİŞTİ

Tosun’un öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşmasında beklenen karar çıkmadı. Sanık avukatları, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Bu nedenle de duruşma bugüne ertelendi.

Sanık avukatlarının bu duruşmaya katılmamaları durumunda haklarında suç duyurusunda bulunulacağı ve CMK'dan avukat talep edileceği belirtildi. Ancak avukatlar savunmalarını hazırlayarak duruşmaya katıldılar.

"HAKAN ELİNİ BİLE KALDIRMIYOR"

Sanıklar ve Tosun ailesi mahkemede son savunmalarını gerçekleştirdi. Tosun ailesinin avukatı Hakan Bozyurt temel hususlara değindi. Bozyurt, “Esas olayımız, Esenyurt’taki öldürmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin görüntülerle net bir şekilde ortaya konuldu. Hakan oturuyor, herhangi bir temas yok. Bilirkişi raporlarında ve görüntülerde de temas olmadığı görülüyor. İlk teması Yusuf Özakdağ yapıyor. Ardından Abdurrahman Murat’la birlikte tekrar geliyorlar. Hakan elini bile kaldırmıyor. Özakdağ’ın Hakan’ın kafasına defalarca tekme attığı ve saçını çektiği görülüyor” dedi.

Sanıkların tanıklarının yalan beyanda bulunduğunu da kamera görüntüleriyle ortaya koyan Bozyurt, Yusuf Özakdağ’ın saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin görüntüleri tek tek sıraladı.

Tosun’un sarhoş olduğu, cinsiyetçi küfürler ettiği ve sokaktaki genç kadınları taciz ettiği yönündeki iddiaların da görüntüler ve delillerle çürütüldüğünü belirten Bozyurt, katillerin ailelerinin polislerle işbirliğine ve ocakbaşı buluşmalarına ilişkin görüntüleri de hatırlattı.

Tosun’un defalarca işkenceyle darp edildiğinin hatırlatılması üzerine anne Fatma Tosun gözyaşlarına hakim olamadı. Tosun, “Neden işkence yapıldı?” diye sordu.

Bozyurt, sanıklar hakkında toplumda artan şiddete dikkat çekerek hiçbir indirim uygulanmamasını ve Yusuf Özakdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Abdurrahman Murat ise bir kez daha Hakan Tosun’un kendisini tahrik ettiğini iddia etti. Kamera görüntüleri ve sunulan delillere rağmen Murat, Tosun’un başka bir olayda darp edilerek mahalleye geldiğini öne sürdü.

KATİL ADNAN ŞAHİN YİNE TOSUN’U SUÇLADI

Adnan Şahin ise olay sırasında yaptığı tek şeyin Murat’ı olay yerinden uzaklaştırmak olduğunu öne sürdü. Şahin, Tosun’un kendisine küfrettiğini iddia etti. Kendini aklamak için suçu Abdurrahman Murat’ın üzerine atan Şahin, “Benim tek suçum ambulansı aramamak” dedi. Şahin ayrıca, “Abdurrahman’la nasıl birlikte hareket etmiş olabilirim?” diye sordu.

Abdurrahman Murat’ın abisinin arkadaşının tanık olarak beyanda bulunduğunu belirten Şahin, kendisiyle ilgili beyanların yalan olduğunu öne sürdü.

Adnan Şahin’in avukatı Mustafa Berkay Yılmaz ise “Bir metrobüs olayı var, üstüne gidilmiyor. Müşteki tarafı yeni bir olay getiriyor” dedi. HTS kaydını kendilerinin bulduğunu söyleyen Yılmaz, “Mahalleye geldiği anda Hakan Tosun’un ilk darbe aldığı an, metrobüsten atıldığı an. Bir tecavüz beyanı var” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Tosun ailesi tepki gösterdi. Aile üyeleri, “Ne tecavüzü? Böyle bir şey söz konusu değil. Kendinize gelin” diyerek tepki gösterdi.

Sanık avukatı Yılmaz bunun üzerine bu kez taciz iddiası üzerinde durdu ve Tosun’u tacizle suçladı. Tosun’un avukatları ise meslektaşlarını üslupları konusunda uyardı. Avukatlar, dosyanın seyrini değiştirmek amacıyla gerçeğe dayanmayan senaryoların kullanılmamasını istedi.

"BAYILDIĞINI SANDIM"

Abdurrahman Murat, ambulans çağırmamasını "Bayıldığını düşündüğüm için çağırmadım" diyerek savundu.