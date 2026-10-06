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Halk TV Türkiye Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat

Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcılık mütalaasını sundu. Alattin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis cezası talep edilirken; diğer sanıklar hakkında tahliye ve beraat kararları istendi.

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Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat
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21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart akşamı İstanbul Ümraniye’de, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Canbay’ı barıştırmak amacıyla bulunduğu aracın içinde tek kurşunla vurularak öldürüldü. Tüm olayın 3 saniye içinde gerçekleştiği kayıtlara geçerken, Kundakçı ailesi yargılama boyunca "Oğlumuz göz göre göre tasarlayarak ve planlayarak katledildi" diyerek tetiği çeken Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat - Resim : 1

Buna karşın cumhuriyet savcısı celse arasında sunduğu esasa ilişkin mütalaasında, Kadayıfçıoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine yalnızca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi. Sanık hakkında ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası talep edildi.

Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat - Resim : 2

"AZMETTİRME" SUÇLAMASI DÜŞTÜ, TAHLİYE VE BERAAT GELDİ

Dava dosyasında mart ayından bu yana tutuklu bulunan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu.

Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat - Resim : 3

Savcılık mütalaasında bu suçlama tamamen değişti. Kalaycıoğlu için azmettirme suçlaması düşürülerek yalnızca "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi ve hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesi talep edildi. Anne Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle doğrudan beraat istendi. Savcılık, dosya kapsamında tutuklu bulunan 5 sanık için hükümle birlikte tahliye görüşü bildirdi.

Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat - Resim : 4

YILDIZHAN'A BERAAT, KORUMA POLİSLERİNE CEZA İNDİRİMİ

Dosyada delilleri sakladığı ve suçluyu kayırdığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan türkücü İzzet Yıldızhan hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasında beraat kararı verilmesini talep etti.

Son dakika | Futbolcu cinayetinde mütalaa: Kadayıfçıoğlu'na müebbet, İzzet Yıldızhan'a beraat - Resim : 5

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası Metin Kadayıfçıoğlu ile koruma polisleri Mustafa Reşat ve Engin Taşkıran hakkındaki ceza taleplerinde de indirime gidildi. İddianamede "suç delillerini yok etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplam 15 yıla kadar hapisleri istenen bu isimler için savcı, mütalaasında ceza istemini 10 yıla kadar hapse düşürdü.

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CELSE ARASINDA MÜTALAA: NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Davanın son duruşmasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildiren savcılık makamı, duruşmanın hemen öncesinde celse arasında mahkemeye sunduğu mütalaa ile iddianamedeki taleplerin önemli ölçüde altına indi.

Yarın görülecek duruşmada sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını yapması ve mahkeme heyetinin cinayet davasına ilişkin nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cinayet Mahkeme
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