"Fuhşa zorladı" dedi kürekle öldürdü! Mahkemeden indirimli ceza

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların tüyler ürperten savunmaları yer almıştı. Gürcistan uyruklu Padına Avcı, 1 yıllık eşi Ayhan Avcı'nın kendisini 1500 TL karşılığında başka erkeklerle ilişkiye zorladığını öne sürmüştü.

Diğer sanık Fahrullah Özdemir ise maktulün üzerine bıçakla saldırdığını iddia etmiş; Ayhan Avcı'nın başına traktör ve römorku birbirine bağlayan başı topuzlu demir aparatıyla, Padına Avcı'nın ise kürek ile vurduğunu itiraf etmişti.

Mahkeme heyeti, Padına Avcı'ya 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'e ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, bu ifadelere dayanarak her iki sanık için de "haksız tahrik" indirimi uyguladı ve Padına Avcı'nın cezasını 17 yıla, Fahrullah Özdemir'in cezasını ise 15 yıla düşürdü.

YARGITAY FARKLI BİR HUKUKİ AYKIRILIK GÖRMEDİ: İNDİRİMLER ONANDI

İstinaf mahkemesinin ardından dosyanın gittiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin uyguladığı bu "haksız tahrik" indirimlerini ve verilen cezaları oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nin kararında sanık Padına müdafileri ve sanık Fahrullah müdafii tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden 5271 sayılı Kanun'un 302/1’inci maddesi gereği, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak sanık Padına müdafilerinin tahliye talebinin reddine, karar verilmiştir."

SAVUNMA BERAAT VE MEŞRU SAVUNMA İSTEDİ ÜST MAHKEME REDDETTİ

Dosyanın temyiz sürecinden önce sanık avukatları cezaları fazla bularak istinaf başvurusunda bulunmuştu. Padına Avcı'nın avukatı; adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, eksik inceleme yapıldığını ve yeterli delil bulunmadığını belirterek beraat talep etmişti. Fahrullah Özdemir'in avukatı ise meşru savunma hükümlerinin uygulanmasını istemişti.

Talepleri değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, eylemin fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirildiğini belirterek yerel mahkemenin haksız tahrik indirimi kararında bir isabetsizlik bulunmadığını kaydetmiş ve başvuruları reddetmişti.

İHBARI YAPAN ŞÜPHELİ KULLANILAN ALETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Korkunç cinayet, 11 Haziran'da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrullah Özdemir, jandarmayı arayarak Ayhan Avcı'yı tarladaki kulübede kanlar içinde bulduğunu ihbar etti.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde Avcı'nın keskin bir aletle başına ve boynuna vurularak öldürüldüğü belirlendi. İhbarı yapan Özdemir ile maktulün eşi Padına Avcı gözaltına alınıp tutuklandı ve haklarında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.