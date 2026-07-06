Freni boşalan hafriyat kamyonu şoförüne mezar oldu! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çamlıyazı Mahallesi'nde bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre, taşeron bir firmaya ait olan ve 62 yaşındaki Necdet Bolat'ın idaresindeki hafriyat kamyonunun, yokuş aşağı seyir halindeyken aniden freni boşaldı. Hızlanarak kontrolden çıkan ve kasası taş yüklü olan ağır vasıta, yol kenarındaki bir elektrik direğine büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden kamyon yan yatarak devrildi. Devrilme esnasında kamyonun kasasından dökülen tonlarca taş, hemen yol kenarında bulunan bir eve savrularak maddi hasara yol açtı.

ŞOFÖR OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın gürültüsünü duyan çevre sakinlerinin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, direksiyon başındaki şoför Necdet Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLENİN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Acı haberi alır almaz olay erine koşan Necdet Bolat'ın yakınları, karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizleri geçirdi. Kamyonun devrildiği yerde gözyaşlarına boğularak ağıtlar yakan acılı aileyi, olay yerinde görevli jandarma personeli teskin etmeye çalıştı. O yürek yakan anlar kameralara yansıdı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. (DHA)