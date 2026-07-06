7 aydır kira alamayan ev sahibi çılgına döndü! Çilingirle girildi kepçeyle temizlendi

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde, ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarına yeni boyut kazandıran bir olay yaşandı. İddialara göre, 4 katlı bir apartmanın giriş katında ikamet eden kiracı, bir süre önce "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Kiracısının cezaevine girmesinin ardından tam 7 ay boyunca kira bedelini tahsil edemeyen ev sahibi, mağduriyetini gideremedi. Tutuklu kiracının yakınlarına ulaşamayan ev sahibi, biriken borçlar ve dairenin kullanılamaz durumda beklemesi üzerine kendi yöntemini devreye soktu.

ÇİLİNGİRLE GİRİP EŞYALARI SOKAĞA DÖKTÜ

2 Temmuz tarihinde çilingir çağırarak giriş kattaki dairenin kapısını açtırarak daireye giren ev sahibi, içeride bulunan tüm mobilya ve kişisel eşyaları taşıtarak sokağa attırdı. Kısa süre içinde sokak ortasında büyük bir eşya yığını oluşurken, durumu fark eden atık toplayıcıları eşyaların bir kısmını aldı. Geriye kalan kullanılmaz durumdaki eşyalar ise sokağın ortasına yayıldı.

BELEDİYE KEPÇEYLE TEMİZLEDİ, KOMŞULAR KONUŞTU

Sokağa dağılan eşya yığınının çevrede rahatsızlık yaratması üzerine durum Avcılar Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden temizlik ekipleri, sokak ortasındaki eşyaları bir kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen eşyalar sokaktan temizlenerek çevre normale döndürüldü. Olayla ilgili konuşan bina sakinlerinden Fuat Öztürk, kiracının şahsen kendilerine bir zarar vermediğini belirtti. Ancak daireye daha önce polis ekiplerinin defalarca gelip arama yaptığını ifade eden Öztürk, ev sahibinin uzun süredir kira alamaması ve muhatap bulamaması nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu ve içerideki her şeyi dışarı çıkardığını dile getirdi. (DHA)