Su kesilince gerçek gün yüzüne çıktı: 3 gündür her yerde aranıyordu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar, 3 Temmuz tarihinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuğunun eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, küçük çocuğun bulunması için mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı.

DSİ SUYU KESTİ GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bölgede incelemeler yapan polis ekipleri, Can Hüseyin'in mahallenin yakınından geçen sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle irtibata geçildi. Arama kurtarma çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla sulama kanalına verilen suyun akışı kesildi. Polis ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi sınırları içerisinden geçen kanal bölümünde 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer tarafından adli soruşturma başlatıldı.(DHA)