Fon vurguncusu ambulans şoförü olarak girip genel müdür olarak çıkmış!

Türkiye'nin gündemindeki fon skandalı, soruşturmada adı anılan AKP'li isimlerin geçmişleri ve para hareketlerine ilişkin yeni iddialarla tartışılmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, Halk TV canlı yayınında skandala ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, eski bürokrat Osman Arıkan Nacar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıç, Nacar'ın kamu görevine ambulans şoförü olarak başladığını ve kariyerinin ilerleyen döneminde genel müdürlük makamına kadar yükseldiğini öne sürdü.

Kılıç, Nacar'ın kamu kariyerine ilişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bir bürokrat, Sağlık Bakanlığı'na ambulans şoförü olarak girmiş. Belli bir süre içerisinde genel müdürlük makamına kadar yükselmiş."

Kılıç, Nacar'ın fon soruşturmasında 20 milyar TL'lik para ile ilişkilendirildiğini belirterek, söz konusu miktarın büyüklüğüne şöyle dikkat çekti:

"Borsadan götürdüğü para, fon vurgununda götürdüğü para 20 milyar TL olarak ifade ediliyor."

Nacar'ın yurt dışında bulunduğunu söyleyen Kılıç, "Kendisi de yurt dışında, para da yurt dışında. Erkenden demek ki böyle bir operasyonun olacağının haberini bir şekilde aldı" dedi.

"20 MİLYAR TL NASIL BİR VURGUNDUR?"

Suat Kılıç, açıklamasında 20 milyar TL'nin ekonomik büyüklüğünü farklı örneklerle anlatırken, söz konusu paranın kentsel dönüşüm ve konut finansmanı açısından kullanılabileceğini savundu.

Kılıç şöyle konuştu:

"20 milyar TL bugün benim diyen ihracatçıların, sanayicilerin bile telaffuz edemeyeceği bir büyüklük. 20 milyar TL'yi siz İstanbul'un kentsel dönüşümlerine endekslemeye kalkarsanız sadece, sadece bir kişinin kaldırdığı parayla 7 bin kentsel dönüşüm projesinin kişi başı 3 milyon TL'den kredi imkanı sağlanabiliyor. Ya bu nasıl bir vurgundur? 20 binden fazla konutun da 'yarısı bizden' kampanyası bağlamında finansal ihtiyacı olan karşılık sağlanabiliyor. Bu nasıl bir doyumsuzluktur?"

"SİYASİ BAĞLANTI İDDİASI ARAŞTIRILMALI"

Kılıç, fon soruşturmasında adı geçen kişilerin siyasetle bağlantıları bulunduğunu ve kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiğini söyledi:

"Böylesine büyük bir ekonomik suçun bürokratik ya da siyasi destek ya da himaye olmaksızın işlenmesi mümkün değil. Çünkü siyasetle irtibatlı isim bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, 10 tane değil, 30 tane değil. Neredeyse gözaltına alınan ya da tutuklanan isimlerin tamamı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde siyasetle ilintili. Doğrusunu ifade etmek gerekirse bu konuda iktidar artık ucu nereye giderse gitsin orayı kesip kangreni ortadan kaldırmakta kararlı. Ama geriye dönük yaşanan kayıpları, zararları telafi etmek artık imkansız."