Fon skandalında peş peşe yeni gelişmeler: Villalara el konuldu, Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Fon skandalında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu.

Ayrıca, iş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarılıp mal varlığına el konulurken, Astor şirket sahibi Feridun Geçgel’in pasaportuna da el konuldu.

1,2 MİLYAR LİRALIK 5 LÜKS VİLLAYA EL KONULDU: 5 LÜKS VİLLA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ADINA KAYITLI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu.

Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

CENGİZ AVCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında iş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Avcı’nın mal varlığına da el konuldu.

Edinilen bilgilere göre Avcı’nın son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi.

15 MİLYAR TL'LİK KAZANÇTA DİKKAT ÇEKEN DETAY: 12 MİLYAR TL NAKDE ÇEVRİLDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında, Cengiz Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, söz konusu yaklaşık 15 milyar TL’lik kazancın 12 milyar TL’lik bölümü aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldı.

Avcı’nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

FERİDUN GEÇGEL’İN PASAPORTUNA EL KONULDU

Fon skandalında, ABD’den İstanbul’a giriş yapmak üzere 18.38 sıralarında limana gelen Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel’in pasaportuna da el konulduğu öğrenildi.

Yapılan kontrolde Geçgel hakkında, 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu da belirlendi.