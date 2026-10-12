Fon krizinde liste tartışması: 56 kişinin kimlikleri neden açıklanmıyor

Türkiye günlerdir fon skandalını ve adının karıştığı iddia edilen AKP’li siyasetçileri konuşuyor. Öte yandan milyarlarca liralık vurgunda adı geçen isimlere ilişkin soruşturma da devam ediyor.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 141 kişinin mal varlıklarına el koydu. Bu isimlerden 85’i sızdırıldı ancak 56 isim hakkında bir bilgi yok.

Sızdırılan listede Ömer Çelik ile tatil yaptığı iddia edilen Osman Acar ve Cübbeli Ahmet’in damadı da bulunuyor.

9 Ekim tarihli mahkeme kararlarıyla listedeki kişilerin ve şirketlerin banka hesapları, taşınmazları, araçları, kripto varlıkları ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Gerçek kişiler ile şirket yöneticilerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İSİMLERİN TAMAMI AÇIKLANMADI

141 kişiden 85’inin ismi de açıklandı ancak yine adı sır olarak tutulan 56 kişi bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı rakamlara göre TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar, Hedef fonlarından ise 18 milyar lira haksız kazanç sağlandı. Özellikle 13-16 Eylül tarihlerinde satış yapan 214 kişi incelemeye alındı.

Bazı isimlerin kazançlarını gönüllü olarak iade ettiği belirtilirken, kamuoyuna açıklanan isimler dışında kimlerin milyarlarca liralık kazanç sağladığı belirsizliğini koruyor.

Soruşturma kapsamında yüz milyarlarca liralık varlığa el konulması ve ödeme bildirimlerinin gönderilmeye başlanmasına rağmen, işlemlerin hangi kişi ve şirketleri kapsadığına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmadı.