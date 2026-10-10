'Fon krizi AKP'de kriz yarattı' iddiası vardı: Özlem Zengin’den 'meclis nöbeti' açıklaması

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında "Fon listesi açıklansın' dedi. Meclis oturumuna onun yerine başka biri gönderildi" iddiasına Özlem Zengin'den yanıt geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Özlem Zengin, Özel'in kastettiği oturuma katılamamasının nedeninin yaşadığı sağlık sorunu olduğunu belirtti. Özlem Zengin'in YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e dair sert ifadeler kullanması dikkat çekti.

Zengin paylaşımına şu ifadelerle başladı:

"Allah muhalefet seçmeninin yardımcısı olsun. Bu nasıl bir Genel Başkanlıktır…

Böyle giderse, Ümit Özlale’nin iftiralarından sonra bir de Özgür Özel’in yalanlarını duyan, Bornova Anadolu Lisesi mezunları 'böyle mezunlarımız olamaz' derlerse şaşırmam.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Özel'in Meclis'teki fon tartışmaları üzerinden kendisini hedef aldığını savunan Zengin, YENİ Parti liderinin açıklamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel yaptığı açıklamada Genel Kurul’daki fon meselesine dair konuşmam üzerine;

'Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar.' demiş. Kendi partilerinde usûl böyle olabilir ama, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'biz onlara benzemeyiz"

Zengin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Çözümü için seferber olduğumuz böylesine önemli konularımız varken, böylesine akıldışı bir ithamla gündemi meşgul etmeye çalışmak da ancak kendilerinden beklenirdi"