Dervişoğlu da liste tartışmasına girdi: Birkaç kelle vererek kurtulamazlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına göre fon skandalında önden haber aldığı ve koydukları hisseleri yüksek kar yaparak çektiği iddia edilen 214 kişinin hesapları incelemeye alındı. 214 kişinin toplam işlem hacminin 184 milyar lirayı aştığını açıklayan Gürlek, sürecin titizlikle devam ettiğini belirtti.

Açıklamanın üzerine muhalefet yeniden bu isimlerin açıklanmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu önergesi sunuldu. Ancak taleplerin tamamı iktidar tarafında karşılıksız kaldı.

"Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı" nedeniyle isimleri açıklamayı ilkesel olarak doğru bulmadığını söyleyen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in sözleri de gündeme oturdu.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, gündemin magazinleştirilmesini eleştirdi ve "En başından beri bu konuyla alakalı kim nereden beslendi, sayısı ne, kimin hangi ilişkisi var, kimin hangisi kimin arkasında, hangi siyasi güç ve siyasi görev var, bu sorgulamaları yapıyoruz. İktidar tarafından herhangi bir açıklama gelmeyince de spekülatif haberlere dayanak teşkil edebilecek açıklamalar yapılıyor. Takdir edersiniz ki ben en başından beri bu konunun magazin boyutuyla meşgul olmadığımızı söyledim" dedi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNİN SEBEBİ DE SÜRECİ YÖNETENLERDİR"

İktidarın özellikle açıklamalar yapmadığını, spekülasyonlarla sorumluların sorumluluktan kaçmak istediğini söyleyen Dervişoğlu şu ifadeleri dile getirdi:

"Türkiye, kamu gözetiminde gerçekleştirilen asrın vurgunuyla karşı karşıyadır. Kimse hesap vermeden bu olaydan kendini kurtaramaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyla ilgili siyasi partilerin eşit sayıda üyeyle katıldığı komisyon kurulması hususunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Bütün bu bilgi kirliliğinin sebebi de bu süreci yönetenlerdir.

Konuyla alakalı herhangi bir genel başkan yardımcısının, herhangi bir işte bakanın ya da bakan yakınlarının, bürokraside yüksek makamları işgal etmiş olanların bu işle ilgisi ve ilişkisi olup olmadığı hususunu açıklaması gereken mekanizma hükümet yetkilileridir ve onlara bağlı bürokratik kanallardır. Onlar herhangi bir şey açıklamayınca doğal olarak arkasında birtakım kirli parmakların olduğu farklı bilgi sızdırma yöntemleriyle de halkın kafasını karıştırmak isteyenler ortaya çıkacaktır. Ve bu bilgi kirliliğinden beslenmeye çalışanlar da kendilerini sorumluluktan kurtaracaklarını düşünebilirler.

"BİZ KELLE DEĞİL, BUNA VESİLE OLAN HÜKÜMETTEN VE CUMHURBAŞKANINDAN ASLINDA MİLLETİMİZE HESAP VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Böyle bir tuzağa düşmeyeceğiz. En başından itibaren meseleyi sistemik bir problem olarak gördüğümüzü söyledik, orada devam edeceğiz. Ve bu vurgunu, bu soygunu mümkün hale getirebilecek ne kadar aykırılık varsa da onları doğru biçimde tarif etmeye gayret sarf edeceğiz. Hiç kimse buradan kurtulamaz. Her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum: Birkaç kişinin kellesini vererek, birkaç kişiyi tutuklayarak bu skandaldan kurtulamazlar. Biz kelle değil, buna vesile olan hükümetten ve cumhurbaşkanından aslında milletimize hesap vermesini istiyoruz."

AKP'li Güler ve Özlem Zengin'den farklı açıklamalar yapmasını da olağan bulduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Aslında takke düşmüş, kel görünmüştür. Bazıları ayıplarını saklamak için çaba sarf ediyor olabilirler. Kamuoyu ona çok özen göstermeli ve işlenen bu büyük suçun masumiyet karinesi üzerinden değerlendirilmesinin de önünü açabilecek hatayı gerçekleştirmemesini diliyorum. Hemen bakın, sığındıkları yeri görüyorsunuz" diyerek konuştu.

Fon skandalına ilişkin haber ve yorum yapan Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a soruşturma açılmasını ardından Sevinç ve Balcı'nın tutuklanması ile Ağırel ve Saymaz'ın ev hapsi almasına da değinen Dervişoğlu, "Türkiye'de sadece bu alanda değil, birçok alanda yaratılan kaosun nelere sebep olduğunu hep birlikte görüyor ve gözlemliyoruz. Dolayısıyla gözaltına alınan, ev hapsiyle serbest bırakılan ve tutuklanan bütün basın emekçilerine, köşe yazarlarına, televizyon yorumcularına geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum. Halkı yanlış yönlendirmek ve yanıltıcı bilgiyi yaymak tanımı birçok şeyi içine alıyor, birçok konuyu içine alıyor. Dolayısıyla milletin gönlünü yaralayan beyanlardan da herkesin uzak durmasını tavsiye ediyorum. Özellikle tavsiyem iktidaradır" şeklinde konuştu.