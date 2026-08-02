Fırat Nehri kıyısındaki fotoğraf çekimi ölümle bitti! Genç kız hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekerken dengesini kaybedip suya düşen 21 yaşındaki Havva Çelik boğularak hayatını kaybetti.
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Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Dorucak Mahallesi'nde yaşandı. Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklara çıkarak fotoğraf çekmek isteyen 21 yaşındaki Havva Çelik, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek suya düştü.
AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU
Genç kızın nehre düşüp akıntıya kapıldığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama kurtarma ekiplerinin nehirde yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda talihsiz genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Havva Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi