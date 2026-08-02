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Halk TV Türkiye Fırat Nehri kıyısındaki fotoğraf çekimi ölümle bitti! Genç kız hayatını kaybetti

Fırat Nehri kıyısındaki fotoğraf çekimi ölümle bitti! Genç kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekerken dengesini kaybedip suya düşen 21 yaşındaki Havva Çelik boğularak hayatını kaybetti.

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Fırat Nehri kıyısındaki fotoğraf çekimi ölümle bitti! Genç kız hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Dorucak Mahallesi'nde yaşandı. Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklara çıkarak fotoğraf çekmek isteyen 21 yaşındaki Havva Çelik, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek suya düştü.

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AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Genç kızın nehre düşüp akıntıya kapıldığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fırat Nehri kıyısındaki fotoğraf çekimi ölümle bitti! Genç kız hayatını kaybetti - Resim : 2

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekiplerinin nehirde yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda talihsiz genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Havva Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Boğulma Fotoğraf
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