'Ürünlere zarar verdin' tartışmasının sonu kanlı bitti: Kadın başından yaralandı esnaf tutuklandı

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 27 Temmuz Pazartesi günü kurulan semt pazarında, alışveriş yapan Nurcihan Y. (50) ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında meyve ve sebze seçme yüzünden sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre esnaf Selahattin Ş., tezgahtaki ürünleri seçerken zarar verdiğini düşündüğü müşterisine, "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" şeklinde uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından ikili arasında başlayan gerginlik kısa sürede alevlendi.

BAŞINA İSABET EDEN CİSİMLE YARALANDI

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Nurcihan Y.'nin kendisine ve vefat eden annesine hakaret edip küfür ettiğini öne süren Selahattin Ş., uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine öfkesine hakim olamadı. Esnafın tezgahtan eline aldığı bir cismi Nurcihan Y.'nin başına fırlatması sonucu, kadın başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ESNAF TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından pazar yerinde ilk müdahalesi yapılan Nurcihan Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başında açılma meydana geldiği belirtilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan pazar esnafı Selahattin Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. (DHA)