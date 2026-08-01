Butlan cephesinde Gürsel Tekin krizinin perde arkası ortaya çıktı: Tepki sonrası karar ertelenmiş

Mutlak butlan CHP'sindeki 'figüran' olayının ardından İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'da görevden alındığı ancak söz konusu kararın açıklanmasının ertelendiği öğrenilmişti.

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, butlan yönetiminde krize yol açan olayın perde arkasını anlattı.

BUTLAN CHP'SİNDEKİ GÜRSEL TEKİN KRİZİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Cuma günü düzenlenen MYK toplantısında İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel'in atanacağını bizzat Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul’da bir dağınıklık var, toparlanması lazım. Bu görev için Mehmet Ali Yüksel’i düşünüyorum. Gençlik kollarından gelen tecrübeli bir arkadaşımız." ifadeleriyle duyurdu.

Gürsel Tekin

Bunun üzerine toplantıya katılan bazı MYK üyeleri İstanbul İl Kongresi'ne yönelik tedbir kararını hatırlatarak "Fakat tedbir var" şeklinde itiraz etti.

Kılıçdaroğlu ise itirazlara "Hiçbir sorun olmaz" diye yanıt verdi.

TEPKİ SONRASI KARAR ERTELENMİŞ

Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin ile ilgili aldığı kararın oy birliğiyle kabul edildiğini aktaran Saymaz, söz konusu atamanın henüz açıklanmamasında Tekin'in itirazlarının etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan Saymaz, görüştüğü bir MYK üyesinin kendisine şunları söylediğini ifade etti:

"Benim de önceden haberim yoktu. Genel başkanımızı Tekin hususunda çok kararlı gördüm. Genel başkanımız sorun çıkardığını düşündüğü herkesten vazgeçebilir."