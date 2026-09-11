Firariye kargocu kılıklı polis baskını! 31 suç kaydı ve 20 yıl cezası vardı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve toplam 31 suç kaydı bulunan S.A.’nın yakalanması için çalışma yürüttü. Güvenlik güçlerinin takibinden kurtulmak amacıyla sürekli adres değiştirdiği belirlenen S.A.’nın, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bulunan ve resmi kayıtlarda yer almayan bir evde barındığı tespit edildi.

POLİS KARGO GÖREVLİSİ KILIĞINA GİRDİ

Firarinin güvenlik gerekçesiyle kapıyı tanımadığı kimseye açmadığını belirleyen ekipler, şüphelinin internet üzerinden sipariş verdiğini saptadı. Kargo aracıyla adrese yaklaşan polis ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Bir polis memuru kask takıp reflektörlü turuncu yelek giyerek kargo görevlisi kılığına büründü ve dairenin kapısını çaldı.

Kapı arkasından gelen "Kargo" sesinin ardından kapıyı açan firari hükümlü, karşısında kargo görevlisi yerine İnfaz Büro ekiplerini buldu. İçeri giren ekipler, şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi ve gözaltına aldı.

"KARGOCU SANDIM, POLİS ÇIKTI"

Yakalanmasının ardından emniyete götürülen firari hükümlü S.A., ifadesinde kapıyı yalnızca beklediği teslimat nedeniyle açtığını belirterek, “Asla kimseye kapıyı açmazdım ancak siparişlerim vardı. Kargocu sandım polis çıktı” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AYNI OPERASYONDA 3 FİRARİYE TOPLAM 76 YIL CEZA

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyon kapsamında, belirlenen farklı adreslere de baskınlar yapıldı. Operasyonda aranan 2 firari hükümlü daha yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan toplam 3 hükümlünün haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının toplamının 76 yıl olduğu ortaya çıktı.